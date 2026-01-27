Nigéria : un sergent arrêté pour avoir fourni l’arme utilisée lors d’un braquage

Au Nigéria, une affaire de braquage apparemment classique a pris une tournure inattendue avec l’arrestation d’un sergent de police en service. Les investigations menées par les forces de sécurité ont révélé l’implication présumée de cet agent dans la fourniture de l’arme utilisée lors d’une attaque à main armée dans l’État de Nasarawa. Cette interpellation soulève des interrogations immédiates sur les mécanismes de contrôle interne et la circulation des armes dans certaines zones du pays.

Les faits sont liés à un braquage commis dans la zone de gouvernement local de Doma, une région régulièrement confrontée à des actes de banditisme. Lors de cette attaque, la victime, un habitant du village d’Ankoma, a été dépossédée de sa moto de marque Bajaj par des hommes armés. Si l’agression a été rapidement signalée, ce sont les suites de l’enquête qui ont permis de remonter jusqu’à des acteurs inattendus.

Nigéria et insécurité à Nasarawa : un braquage qui mène à un policier

Les enquêteurs ont d’abord procédé à l’arrestation d’un suspect identifié comme Justine Gbata, âgé de 30 ans et originaire du village de Doka. Interpellé dans le cadre de l’enquête sur le vol de la moto, il a été entendu par les services de sécurité. C’est au cours de cette phase que des éléments ont émergé concernant l’origine de l’arme utilisée lors du braquage.

Selon des informations relayées par des sources sécuritaires, le fusil automatique de type AK-47 employé lors de l’attaque aurait été fourni par un sergent de police en service. Cette révélation a conduit à l’ouverture d’une procédure distincte visant l’agent concerné, rapidement placé en état d’arrestation. À ce stade, les autorités évoquent une implication présumée, l’enquête devant déterminer les circonstances exactes de cette fourniture et les éventuelles responsabilités supplémentaires.

L’arme en question serait liée exclusivement à ce braquage précis. Aucun élément confirmé ne fait état, pour l’instant, d’une fourniture d’autres armes ou d’une implication dans plusieurs attaques. Les services de sécurité s’attachent donc à circonscrire les faits afin d’établir une chronologie fiable et des responsabilités clairement définies.

Les implications immédiates

L’arrestation d’un agent en service actif place la police nigériane face à un défi délicat. Les autorités ont rappelé que l’enquête suit son cours et que le sergent bénéficiera des garanties prévues par la loi. En parallèle, des procédures internes auraient été enclenchées afin d’examiner les conditions dans lesquelles l’arme a pu quitter un circuit réglementé pour se retrouver entre les mains de criminels.