Qui est Lucie « Hikari », la française qui a épousé un manga au Japon

Au Japon, les mariages avec des personnages de manga et d’anime ne représentent plus une anomalie sociale mais un phénomène démographique observable depuis plusieurs années. Le cas le plus médiatisé demeure celui d’Akihiko Kondo, qui a épousé Hatsune Miku en 2018 lors d’une cérémonie formelle à Tokyo. L’agence AIM, créée en 2018, affirme célébrer entre 20 et 30 cérémonies par mois, tandis que des milliers de personnes au Japon ont contracté des mariages non officiels avec des personnages fictifs au cours des dernières décennies. Les termes « yumejoshi » pour les femmes et « yume danshi » pour les hommes désignent ces fans qui entretiennent des relations imaginaires, soutenus par une industrie de services matrimoniaux dédiée à satisfaire cette communauté croissante.

Une Française passionnée de Rent-a-Girlfriend

Derrière le pseudonyme « Hikari » se cache Lucie, une jeune Française de 24 ans récemment installée à Tokyo, dont l’histoire amoureuse avec Mami Nanami a fait le tour des médias internationaux. Sa passion pour le pays nippon remonte à l’enfance, nourrie par une fascination pour la culture japonaise et des voyages en famille. Au lycée, elle entreprend l’apprentissage de la langue via un cursus international, posant ainsi les bases d’une relation profonde avec le Japon qui dépassera le simple intérêt touristique.

En 2018, Lucie découvre « Rent-A-Girlfriend », un anime romantique classé dans le genre du « harem », une catégorie notamment connue pour la passivité de ses personnages féminins. Pourtant, c’est Mami, personnage antagoniste au caractère manipulateur, qui capte immédiatement son attention. Lucie explique que ce personnage détonne dans cet univers conventionnel et qu’elle n’est pas assujettie à son genre, une caractéristique qu’elle admire profondément.

Une dévotion quotidienne assumée au Japon

Le lien que Lucie entretient avec Mami Nanami ne se limite pas à une admiration classique. Très tôt, elle commence à rassembler de nombreux objets à l’effigie du personnage : figurines, badges, affiches et pièces plus rares viennent progressivement constituer une collection conséquente. Mais cet attachement ne se traduit pas uniquement par l’accumulation de produits dérivés. Mami occupe une place constante dans son quotidien : Lucie l’emmène avec elle lors de ses sorties, au café comme en voyage, le plus souvent représentée par une peluche qu’elle garde à ses côtés.

Récemment, elle a même loué un studio à Tokyo pour marquer une date symbolique : le 27ᵉ anniversaire de son personnage préféré. Pour l’occasion, Lucie a soigné chaque détail : coiffure préparée, ongles en gel ornés de perles et mini-robe jaune, une couleur directement associée à Mami. Ce choix vestimentaire s’inscrit dans une continuité, puisqu’elle explique porter du jaune quotidiennement depuis sa première rencontre avec le personnage, comme une manière concrète d’inscrire ce lien dans sa vie de tous les jours.

Sur Instagram, où elle réunit environ 16 600 abonnés, Lucie revendique ouvertement son statut d’« épouse » du personnage dans sa biographie. Cette visibilité sur les réseaux sociaux illustre l’intérêt croissant que suscitent ces relations symboliques, qui dépassent désormais le cercle restreint des passionnés pour toucher un public plus large.

Le mariage symbolique dans une chapelle d’Okayama

Le 13 décembre dernier, Lucie a franchi une étape supplémentaire en prononçant ses vœux lors d’une cérémonie de mariage symbolique. En robe blanche et maquillage impeccable, elle s’est mariée dans une petite chapelle d’Okayama, au Japon. Mami, en ce jour solennel, prenait l’apparence d’une petite peluche apprêtée pour l’occasion, nichée dans le creux de sa main.

Cette cérémonie, bien que dépourvue de valeur légale, revêt une signification profonde pour Lucie. Elle représente l’aboutissement d’une relation de quatre ans et demi avec le personnage, une union qu’elle assume pleinement malgré l’incompréhension qu’elle peut susciter. Le choix de la date et du lieu témoigne d’une planification méticuleuse, transformant ce qui pourrait paraître comme une simple fantaisie en un engagement mûrement réfléchi.

La complexité fascinante de Mami Nanami

Le choix de Mami Nanami comme partenaire fictive interpelle particulièrement. Ce personnage incarne l’antagoniste principal dans Rent-a-Girlfriend, connue pour ses manipulations et son caractère sombre. Contrairement aux héroïnes traditionnelles des comédies romantiques, Mami maîtrise parfaitement son expression et refuse de se conformer aux rôles de genre classiques, une caractéristique qui fascine Lucie.

Cette complexité psychologique, loin de rebuter, semble précisément nourrir l’attachement de certains admirateurs. Dans la culture otaku, les « waifus » représentent ces personnages féminins de fiction envers lesquels les fans développent un lien émotionnel intense, parfois jusqu’à revendiquer une relation maritale symbolique. Le cas de Lucie illustre comment ces personnages antagonistes, malgré leurs défauts apparents, peuvent générer une identification profonde chez leurs admirateurs.

Fictosexualité et transformation des modèles relationnels

Le parcours de Lucie illustre un phénomène social plus large qui touche particulièrement le Japon. Une enquête de l’Association japonaise pour l’éducation sexuelle menée en 2017 a révélé que plus de 10% des jeunes Japonais éprouvent des sentiments amoureux pour les personnages d’anime et de jeux vidéo, les femmes montrant une plus grande implication émotionnelle avec 17,1% des réponses.

Cette fictosexualité, progressivement reconnue comme orientation par certains chercheurs, ne concerne plus uniquement l’archipel nippon. Des cas similaires émergent dans d’autres pays occidentaux, témoignant d’une transformation profonde des modèles relationnels à l’ère numérique. Entre rejet des contraintes sociales traditionnelles et recherche d’un partenaire idéalisé qui ne déçoit jamais, ces unions symboliques avec des personnages fictifs questionnent notre rapport à l’amour et à la solitude.