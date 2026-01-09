Suisse : le gérant du Crans-Montana placé en détention

En Suisse, l’émotion ne redescend pas. En effet, le dramatique incident survenu à Crans-Montana continue de faire couler beaucoup d’encre. Pour rappel, 40 personnes ont trouvé la mort, principalement de jeunes personnes venues fêter le passage à la nouvelle année, suite à un incendie extrêmement rapide, ayant tout ravagé.

Après les faits, les autorités ont pris le temps d’accompagner les familles en identifiant le plus rapidement possible, qui étaient les victimes. S’en est alors suivi, une enquête, qui aujourd’hui encore se poursuit. L’objectif ? Établir précisément les circonstances de l’incendie et les éventuelles responsabilités pénales associées au drame.

La justice Suisse annonce la mise en détention provisoire de Jacques Moretti

En ce sens, les propriétaires du bar ont été entendus, ce vendredi 9 janvier. Jacques Moretti, propriétaire de l’établissement mais absent le soir du drame, a été placé en détention provisoire. Son épouse, Jessica Moretti, cogérante du bar, a été entendue par les enquêteurs. Elle reste, à ce stade, libre.

Il s’agit de la seconde audition du couple. Les deux co-propriétaires ont été entendus, une première fois, le 3 janvier dernier suite à l’ouverture de la procédure pénale pour homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. Cette audition était cependant liée à leur situation personnelle. La question du bar, des normes de sécurité et des travaux réalisés sur place sera étudiée dans les prochains jours.

Un homme connu défavorablement des services de police

Jacques Moretti est connu des services de police. Il a été condamné en 2008 à une peine de prison, pour proxénetisme. Il a également été condamné pour fraude aux aides au logement. Son épouse, elle, n’est pas connue des services d’ordre. En revanche, des caméras l’ont filmé en train de fuir les lieux du drame, au début de l’incendie, avec la caisse sous la main. Une attitude qui a profondément choqué l’opinion et soulevé quelques questionnements.