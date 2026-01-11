Un avion privé s’écrase en Colombie, aucun survivant

Ces derniers mois, plusieurs accidents aériens ont coûté la vie à de nombreuses personnes à travers le monde. Des petits avions en Inde, au Mexique et aux États-Unis se sont écrasés lors de décollages ou d’atterrissages, rappelant la vulnérabilité des vols privés et les dangers liés aux incidents techniques ou aux erreurs en vol. La Colombie rejoint malheureusement cette série de tragédies après un nouvel accident survenu le 10 janvier 2026 dans le département de Boyacá.

Crash d’un avion privé près de Medellin

L’appareil, un avion de tourisme, venait de décoller à destination de Medellin lorsqu’il a perdu de l’altitude et s’est écrasé à grande vitesse dans un pré situé à la fin de la piste de l’aéroport de Paipa. L’impact a provoqué un incendie instantané. Parmi les six passagers se trouvait Yeison Jimenez, chanteur colombien âgé de 34 ans, célèbre pour ses « rancheras » et « corridos » inspirés du Mexique, dont plusieurs titres comptent des millions d’écoutes sur Spotify et YouTube. Les autorités ont confirmé ce dimanche qu’aucun des occupants n’a survécu à l’accident.

Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent l’appareil incapable de s’élever correctement avant de percuter le sol, montrant la rapidité et la violence du crash. Le colonel Álvaro Bello, de la direction de l’Aviation civile colombienne, a confirmé la mort des six personnes à bord. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l’accident.

Sécurité aérienne et incidents récents dans le monde

Ce drame rappelle d’autres accidents récents impliquant des petits avions à travers le monde. Au Mexique, un appareil léger s’est écrasé lors d’une tentative d’atterrissage d’urgence à Toluca, tuant tous ses occupants, tandis qu’aux États‑Unis, un petit avion a percuté le sol à Cape Cod peu après le décollage, causant la mort du pilote. En Inde, un avion léger a touché le sol près de Rourkela après un problème technique, et un avion de la marine mexicaine s’est effondré près de Galveston, au Texas, faisant plusieurs victimes. Ces incidents soulignent les risques liés aux vols privés et l’importance de protocoles de sécurité stricts pour les appareils de tourisme.

Les autorités continuent d’investiguer pour clarifier les circonstances exactes du crash et prendre toutes les mesures nécessaires afin de réduire les risques pour l’aviation civile à l’avenir.