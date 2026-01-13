Un éléphant recherché pour avoir tué 20 personnes dont toute une famille

Dans l’État du Jharkhand, en Inde, un éléphant mâle est au coeur d’un scandale, après une série d’attaques meurtrières. Celui-ci est effectivement soupçonné d’avoir causé la mort de 22 personnes, et ce, depuis le 1er janvier. Des familles entières auraient été décimées à cause du pachyderme.

En effet, selon les autorités, se trouvent parmi les personnes décédées, un couple et leurs deux enfants, ainsi qu’un garde forestier. Les attaques se sont multipliées, mais le territoire est assez étendu, rendant les interventions des secouristes, mais aussi l’anticipation, particulièrement complexe.

Un éléphant, responsable de 22 décès en Inde

En réponse à ces attaques successives, le district de Chaibasa, où l’éléphant a été localisé pour la dernière fois, a été placé en alerte maximale. Les habitants sont invités à éviter de se promener à proximité des zones boisées. En outre, il est recommandé de ne pas sortir la nuit et de préférer rester à la maison, pour éviter de tomber face au pachyderme.

Les équipes forestières le traquent tant bien que mal. Il a d’ailleurs été confirmé qu’elles ont tenté de le tranquilliser à trois reprises, sans jamais y parvenir. Les vétérinaires et responsables locaux pensent par ailleurs que ce jeune mâle à une seule défense a été isolé de son troupeau, probablement pour son comportement agressif.

Plus de 2 800 décès en l’espace de cinq ans, à cause des éléphants

Les éléphants esseulés sont très mobiles. Celui-ci parcourerait 30 kilomètres par jour, se laissant guider par ses envies et ne respectant par de trajectoire spécifique. C’est cette imprévisibilité qui rend compliquée toute intervention. Il est à noter que les attaques d’éléphants sont, en Inde, de plus en plus nombreuses. D’après les autorités, près de 2 800 personnes auraient perdu la vie lors de ces cinq dernières années, à cause d’accidents ou attaques en lien avec un pachyderme.