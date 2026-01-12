Vodun Days 2026 à Ouidah : trois jours de fête, d’affaires, dans la sécurité et la propreté

Ouidah était la destination privilégiée des touristes du 8 au 10 janvier 2026. De la forêt sacrée de Kpassè à la place Maro, en passant par l’esplanade du Fort français et la plage, la ville historique a vécu au rythme des Vodun Days. Pendant trois jours, les sites de manifestations ont grouillé de monde, entre cérémonies traditionnelles, spectacles culturels, concerts, commerce de rue et afflux touristique.

Dès le 8 janvier, les premières personnalités officielles sont aperçues sur les lieux. Romuald Wadagni, ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, et Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, font partie des premiers membres du gouvernement à être remarqués sur les sites. Le président de la République, Patrice Talon, marque également sa présence en suivant longuement les parades de masques Egungun à la place Maro, devant une foule dense et enthousiaste. En bord de mer, la grande scène accueille, dès la première soirée, un plateau mêlant artistes béninois et stars internationales. Angélique Kidjo, Davido, Meiway et d’autres figures attendues donnent le ton de cette édition 2026, perçue comme celle de la maturité du festival.

Spiritualité, culture et spectacles

Au-delà des concerts, les Vodun Days sont d’abord une célébration des cultes et des traditions. Egungun et Zangbéto offrent des spectacles sur les sites, accompagnés des fidèles des Vodun Mami & Dan, Thron, Koku, Zomadonou, Ninsouxwé, Sakpata, Kabada et Hounvè du Bénin, ainsi que des Terreiros venus du Brésil. La Grande Cérémonie Vodun, organisée le deuxième jour, rassemble prêtres, fidèles, touristes et curieux dans une atmosphère solennelle et populaire à la fois.

Avec la succession d’animations, spectacles culturels, rituels, danses, musique, soirées DJ sur la plage et animations au cœur de l’Arène de Ouidah, la ville ne dort presque pas.

La plage transformée en marché à ciel ouvert

Sur les sites, des visiteurs venus de différents continents se mêlent aux habitants, aux commerçants et aux artistes. Les stands de vêtements Made in Benin, d’objets d’art Made in Africa, les restaurants éphémères et les petits vendeurs informels occupent chaque espace libre.

Sachets d’eau, jus de fruits, sandwichs, shawarma, mouchoirs, produits cosmétiques, accessoires GSM, maroquinerie : tout se vend, tout s’achète. Les festivaliers consomment, les touristes flânent, les tricycles, bus et taxi-motos ne désemplissent pas.

Cendra, une jeune femme venue de Cotonou, a choisi de transformer le festival en opportunité économique.

« Je suis venue vendre de la salade pour une structure juste pendant les trois jours du festival. J’ai mon boulot à plein temps. Mais pour les Vodun Days, j’ai vu une proposition de job et j’ai jugé bon de la saisir. Donc, au lieu de juste dépenser et passer un bon moment, je suis venue vendre et célébrer en même temps », confie-t-elle en riant. Joanelle aussi se rapproche de chaque festivalier qui passe pour proposer des boissons sucrées.

Propreté, sécurité et organisation

La propreté des sites est également un fait marquant relevé par de nombreux festivaliers. « Je ne m’y attendais pas du tout », reconnaît Josiane, venue de Parakou.

Même constat chez Omar Mabsout, un Marocain résident au Bénin. « Ce qui m’a marqué, c’est que dès qu’on jette un déchet, les agents de la SGDS sont là pour ramasser », déclare le jeune homme.

Des bacs verts et jaunes sont installés un peu partout pour séparer déchets biodégradables et non biodégradables. Les agents de la Société de gestion des déchets et de la salubrité sillonnent les sites en permanence.

Les forces de l’ordre, policiers et militaires, assurent la sécurité des biens et des personnes. Les sapeurs-pompiers sont présents, tout comme un dispositif sanitaire avec une pharmacie. Des bus assurent gratuitement la navette entre certains points stratégiques.

Un festival sans incident

Du début à la fin, aucun incident majeur n’est signalé. Les Vodun Days 2026 se sont déroulés dans une atmosphère festive, pacifique et maîtrisée, combinant ferveur spirituelle, célébration culturelle, afflux touristique et opportunités économiques.

Pendant trois jours, Ouidah n’a pas seulement célébré le Vodun ; elle s’est donnée à voir comme une capitale culturelle vivante, ouverte et organisée, où se croisent traditions ancestrales, modernité artistique et réalités économiques contemporaines.