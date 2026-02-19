Armement : des avions allemands avec des armes nucléaires françaises ?

À l’occasion de la Conférence de Munich sur la sécurité, Friedrich Merz, le chancelier allemand, a confirmé devant le parterre de personnalités présentés, que Berlin venait d’ouvrir des discussions avec Paris. Le sujet ? La dissuasion nucléaire, à l’heure ou le monde semble sous tension.

En effet, les échanges entre les deux pays portent notamment sur la coopération entre les pays européens, afin d’assurer la sécurité du Vieux Continent. En ce sens, Paris apparaît comme l’atout numéro un. La France est le seul pays (Royaume-Uni mis à part) à détenir l’arme nucléaire.

La France et l’Allemagne envisagent un nouveau partenariat de défense

L’objectif n’est toutefois pas de créer une nouvelle alliance de défense. En ce sens, Berlin a tenu à insister sur le respect de ses engagements au sein de l’Organisation du Traité Atlantique Nord (OTAN). L’idée est surtout de pouvoir faire un état des lieux des forces en présence, et d’examiner comment les doctrines nationales en matière de défense peuvent se rapprocher.

Cette démarche vise à renforcer la coordination entre pays européens, tout en maintenant les principes propres à chaque nation. Cette sortie devra toutefois donner lieu à des clarifications. Une prise de parole plus détaillée pourrait intervenir très prochainement, avec un déplacement prochainement prévu en France.

Les avions allemands, bientôt amenés à transporter des ogives nucléaires françaises ?

Reste à savoir la forme que pourrait prendre cette coopération entre la France et l’Allemagne. Berlin envisagerait notamment la compatibilité des avions allemands avec les armements nucléaires français. Cela nécessiterait toutefois un véritable travail de ré-optimisation des appareils, pour qu’ils puissent transporter des ogives nucléaires d’un type différent.

Sensible militairement et politiquement, le sujet doit encore être creusé. Cependant, la réalité est aujourd’hui telle, avec la guerre en Ukraine et les tensions Europe – USA, qu’une Europe ferme et solide est aujourd’hui nécessaire pour assurer la sécurité des européens. Alors que les relations diplomatiques entre Paris et Berlin sont plutôt fraîches, le sujet de la sécurité pourrait rapprocher les deux capitales.