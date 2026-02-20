Bénin : après le départ de Luc Atrokpo pour le Parlement, la bataille pour le contrôle de l’Ancb ouverte

Le départ de Luc Atrokpo pour le Parlement, à la faveur de son élection à l’Assemblée nationale, rebat les cartes au sein de l’Association nationale des communes du Bénin (Ancb). À peine les nouveaux maires installés dans leurs fonctions, ils doivent s’armer pour le contrôle de cette faîtière stratégique des collectivités locales. Depuis plusieurs années, l’Ancb joue un rôle central dans la coordination des communes, la défense de leurs intérêts auprès de l’État central et des partenaires techniques et financiers, ainsi que dans le renforcement des capacités des exécutifs locaux. Sous la présidence de Luc Atrokpo, également maire de Cotonou, l’organisation a consolidé sa visibilité institutionnelle et son influence dans les discussions relatives à la décentralisation.

Une institution au cœur des enjeux de gouvernance locale

La nouvelle donne politique, marquée par la désignation des maires dans le cadre de la cinquième mandature de la décentralisation, crée un contexte propice aux repositionnements. L’Ancb n’est pas un simple cadre de concertation : elle est devenue un véritable levier de pouvoir, capable d’orienter les plaidoyers sur les transferts de compétences, la mobilisation des ressources et l’autonomie financière des communes.

Avec le départ de son président vers l’Assemblée nationale, l’institution se retrouve face à un vide stratégique. Plusieurs maires fraîchement installés, soutenus par leurs formations politiques respectives, s’activent déjà certainement pour peser dans le choix du futur président de l’ANCB. La question est loin d’être anodine : contrôler l’Ancb c’est disposer d’une tribune nationale et d’un instrument d’influence sur les politiques publiques locales.

La suite de cet article est réservé aux abonnés: Connectez-vous si vous avez déjà un abonnement ou abonnez-vous ici