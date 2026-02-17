Congo : décès du ministre Firmin Ayessa en Turq, les autorités saluent un grand serviteur de la nation

Le gouvernement de la République du Congo a officiellement confirmé la disparition de Firmin Ayessa, ministre d’État en charge de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, survenue ce mardi 17 février 2026. L’officiel congolais est décédé dans un établissement hospitalier d’Istanbul, en Turquie, où il était admis pour des soins médicaux depuis une période déterminée. Cette vacance de poste à la tête d’un ministère régalien intervient alors que l’exécutif brazzavillois doit gérer des dossiers sensibles liés à la gestion des carrières des agents de l’État. Journaliste de formation, Firmin Ayessa occupait une place centrale dans l’appareil gouvernemental et au sein du parti au pouvoir.

Réactions officielles et hommages de la classe politique à Brazzaville

L’annonce de la disparition de ce haut responsable a suscité une série de réactions au sein des institutions de la République du Congo. Le président du Sénat, Pierre Ngolo, a été l’un des premiers à s’exprimer, décrivant l’événement comme une perte majeure pour la classe politique nationale. Au sein du Parti Congolais du Travail (PCT), dont le défunt était un membre influent du Bureau politique, l’émotion est palpable. Les autorités ont souligné la rigueur et la loyauté de celui qui a servi pendant des décennies à des postes de haute responsabilité. Bien que le chef de l’État, Denis Sassou Nguesso, ne se soit pas encore exprimé par voie de communiqué personnel, les services de la Primature ont commencé à coordonner les messages de condoléances officiels.

Dans les cercles politiques de Brazzaville, on insiste sur la stature d’homme d’État de Firmin Ayessa. Sa capacité à maintenir un dialogue constant avec les partenaires sociaux, notamment les syndicats de la fonction publique, est citée comme un trait marquant de sa gestion ministérielle. Les médias officiels, à l’instar de Télé Congo, relaient depuis quelques heures des témoignages de ses collaborateurs qui mettent en avant son sens du service public. Le deuil est d’ores et déjà observé au domicile familial du défunt, en attendant que le gouvernement ne fixe les modalités des hommages nationaux qui devraient être rendus à cette figure historique du régime.

Parcours institutionnel et responsabilités au sein de l’exécutif congolais

Le parcours de Firmin Ayessa au sein de l’administration s’est étendu sur plusieurs décennies, marqué par une transition de la sphère médiatique vers les hautes fonctions politiques. Après avoir débuté sa carrière professionnelle à Radio Congo à la fin des années 1970, il a progressivement intégré les cercles de décision. Sa trajectoire a pris une dimension nationale significative lorsqu’il a été nommé à la tête du cabinet civil de la présidence de la République en 2007. Il a conservé cette fonction stratégique pendant dix ans, assurant la coordination des activités administratives et politiques rattachées à la présidence. Cette expérience a précédé son entrée formelle au gouvernement, où il a dirigé plusieurs portefeuilles ministériels techniques.

En tant que ministre d’État, il gérait des secteurs incluant la fonction publique, le travail et la sécurité sociale. Ces domaines d’intervention l’ont placé au centre des discussions relatives à la masse salariale de l’État et aux régimes de retraite. Le cadre légal régissant le travail au Congo repose sur des textes dont il assurait l’application, notamment la modernisation des outils de gestion par le recensement biométrique des fonctionnaires. Le suivi de ces réformes administratives se retrouve désormais sous la responsabilité intérimaire d’un membre du cabinet. Alors que les autorités préparent le rapatriement du corps depuis la Turquie, le pays s’apprête à clore un chapitre de son histoire administrative contemporaine.

La disparition de ce haut responsable laisse une place vacante au sein du Conseil des ministres, dont le remplacement fera l’objet d’un décret présidentiel ultérieur. En attendant, le gouvernement assure la gestion des affaires courantes de ce département ministériel clé.