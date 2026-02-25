Don à Fortuné Akakpo : Apoutchou s'explique après le démenti d'Himra

Après le démenti public du rappeur Himra sur un don annoncé en son nom, Apoutchou National a publié un message pour préciser l’origine de l’information. L’influenceur ivoirien s’est expliqué dans la matinée de ce mercredi sur sa page Facebook.

Apoutchou National a réagi après le démenti du rappeur Himra concernant un don de 1,1 million de francs CFA annoncé sur les réseaux sociaux. Dans une publication de clarification, l’influenceur ivoirien explique avoir relayé une information qui ne reposait pas sur des éléments vérifiés et présente ses excuses à l’artiste.

Le message initial, diffusé sur ses plateformes, indiquait que Himra avait contribué financièrement à une collecte en faveur de l’acteur ivoirien Fortuné Akakpo affectueusement appelé « papa Fortuné » ces derniers jours. Peu après, le rappeur a publiquement démenti cette affirmation, déclarant n’avoir « rien envoyé à personne ». Cette prise de position a rapidement alimenté les échanges en ligne.

Une information relayée à partir de sources externes

Dans son texte de clarification, Apoutchou National affirme ne pas connaître personnellement Himra et indique ne jamais avoir échangé directement avec lui. Il précise que l’annonce du don reposait sur des informations qui lui ont été transmises par des tiers. Selon ses explications, il aurait d’abord reçu la confirmation d’un don attribué à un autre artiste, avant d’être informé qu’un montant de 1,1 million de francs CFA aurait été versé au nom de Himra. Il dit avoir relayé cette information sans en vérifier l’origine exacte.

L’influenceur évoque par la suite l’hypothèse d’un don effectué par un admirateur du rappeur, qui aurait agi en son nom. Il mentionne également l’existence d’une publication sur une autre plateforme, qu’il ne consulte pas lui-même, et qui aurait contribué à la confusion. Face au démenti de l’artiste, Apoutchou National affirme être retourné vers ses sources avant de reconnaître l’erreur. « si tu n’a pas envoyé que j’ai menti sur toi je te présente mes excuses cher icône de la musique. Le meilleur reste à venir», écrit-il à l’attention de Himra dans son message.

Une mobilisation sociale fortement médiatisée

Apoutchou National, de son vrai nom Stéphane Agbré, est une figure connue de l’univers numérique en Côte d’Ivoire. D’abord révélé sur les réseaux sociaux, il s’est imposé comme un influenceur suivi pour ses prises de position et ses interventions dans l’actualité du showbiz ivoirien. Sa notoriété s’est construite à travers des contenus mêlant commentaires, interpellations et interactions directes avec sa communauté.

Au fil des années, il a élargi son champ d’activités en s’engageant dans la musique. Cette évolution lui a permis de s’inscrire dans le paysage artistique, avec plusieurs titres diffusés sur les plateformes et des collaborations avec d’autres acteurs du milieu. Cette double casquette d’influenceur et d’artiste contribue à renforcer sa visibilité auprès d’un public jeune et connecté. Ces derniers mois, Apoutchou National s’est également fait remarquer par des initiatives présentées comme des actions de solidarité.