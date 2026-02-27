Drone près du Charles-de-Gaulle : le Kremlin juge « absurde » les accusations suédoises

Accusée par certains médias suédois d’être derrière la tentative d’attaque ou de surveillance, par drone, du porte-avions français Charles de Gaulle (actuellement en escale à Malmö, en Suède), la Russie a répondu ce vendredi. Par la voix de Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence, Moscou a fustigé les accusations suédoises portées à son encontre, affirmant qu’elles étaient “absurdes”.

C’est dans le cadre d’un exercice de l’OTAN que le porte-avions français, le Charles de Gaulle, s’est rendu en Suède. À son arrivée, mercredi, un drone suspect a été détecté. Celui-ci dans le détroit d’Öresund, à environ 13 kilomètres du navire. Les forces armées suédoises ont procédé à sa neutralisation.

Un drone s’approchant dangereusement du Charles-de-Gaulle a été abattu

L’armée suédoise n’a pas communiqué sur l’origine du drone. Cependant, le ministre suédois de la Défense, Pål Jonson, a évoqué l’idée que ce drone aurait décollé depuis un navire militaire russe, naviguant à quelques kilomètres de là. Des accusations balayées d’un revers de la main par Moscou.

En effet, Dmitri Peskov a affirmé que la présence d’un navire militaire russe dans la région n’était pas une preuve suffisante. Il a également ajouté n’avoir aucune information au sujet de cet incident. Pour les Européens, le contexte a toutefois de quoi interpeller. En effet, le soutien de Bruxelles à Kiev agace Moscou. L’organisation d’in exercice mené avec les alliés de l’OTAN est également une source de crispation pour le Kremlin, qui voit l’Organisation du Traité Atlantique Nord, comme une menace existentielle.

De nombreux cas similaires sont déjà survenus en Europe

Ce n’est pas la première fois que la présence de drones russes ou supposément russes est évoquée sur le sol européen. Il y a quelques mois, plusieurs aéroports, notamment en Belgique, au Danemark, en Allemagne et en Suède, ainsi que des bases militaires, comme celle de Mourmelon-le-Grand en France, ont été placés en état d’alerte à cause de la présence d’appareils similaires.