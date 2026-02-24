Essais nucléaires : Moscou avertit Washington d'un «effet domino»

Trois semaines après l’effondrement du dernier traité de désarmement nucléaire entre Washington et Moscou, la tension franchit un nouveau seuil. Devant la Conférence du désarmement de Genève, la Russie a brandi mardi la menace d’une réaction en chaîne si les États-Unis rompent leur moratoire sur les essais nucléaires.

Le 5 février 2026, le traité New START expirait sans successeur, effaçant le dernier mécanisme contraignant qui plafonnait les arsenaux stratégiques américain et russe depuis 2010. C’est dans cet espace désormais sans règles que Guennadi Gatilov, ambassadeur russe à Genève, a lancé son avertissement : «Nous avertissons que le retrait des États-Unis de leur moratoire national entraînerait un effet domino, et la responsabilité des conséquences incomberait entièrement à Washington.»

Trois arsenaux, une même logique de rupture

Selon le SIPRI, les États-Unis et la Russie détiennent ensemble près de 90 % des quelque 12 241 ogives nucléairesrecensées dans le monde début 2025. Washington dispose d’environ 3 700 ogives dans son stock militaire, Moscou d’un volume comparable. La Chine, troisième puissance nucléaire, accélère : son arsenal, estimé à 500 ogives, grossit à un rythme que les responsables américains jugent préoccupant — et que Donald Trump a invoqué fin 2025 pour justifier la reprise des essais américains, les premiers depuis 1992.

Christopher Yeaw, secrétaire d’État adjoint au contrôle des armements, a confirmé la semaine dernière que le président restait déterminé dans cette intention, tout en excluant un retour aux explosions atmosphériques massives des années 1950.

Genève, scène d’une confrontation sans arbitre

Devant la Conférence du désarmement, Gatilov a dénoncé l’annonce américaine comme une rupture unilatérale dangereuse, sans mentionner les accusations de Washington selon lesquelles Moscou et Pékin conduiraient déjà des essais clandestins — accusations que les deux capitales rejettent. Sans New START, sans Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (le TICE n’a jamais été ratifié par les États-Unis), aucun cadre juridique contraignant ne s’applique désormais aux trois grandes puissances nucléaires. Yeaw doit poursuivre ses consultations dans les prochaines semaines. Aucune date d’essai américain n’a été fixée à ce stade.