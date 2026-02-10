Guinée : des tirs entendus près de la prison centrale de la capitale

La prison centrale de Conakry a été le théâtre de tensions mardi matin, ravivant les inquiétudes sécuritaires qui entourent cet établissement pénitentiaire depuis la tentative d’évasion spectaculaire de novembre 2023. À l’époque, un commando lourdement armé avait tenté de libérer l’ancien dirigeant Moussa Dadis Camara, provoquant la mort de neuf personnes et soulevant de graves questions sur la sécurité de la maison centrale.

Déploiement massif des forces de sécurité autour de la prison de Conakry

D’après les informations de Africanews, ce mardi matin, un important dispositif sécuritaire a été rapidement mis en place dans le quartier de Kaloum, le centre administratif de la capitale guinéenne. Des policiers et des forces spéciales ont bloqué l’accès à la route menant à la prison, tandis qu’un véhicule blindé des forces spéciales stationnait devant l’établissement. Ce déploiement massif témoigne de la gravité de la situation et de la volonté des autorités de prévenir toute tentative de déstabilisation.

Témoignages des résidents sur les rafales d’armes automatiques

Les tirs automatiques nourris ont débuté peu avant 9 heures du matin et se sont poursuivis pendant plus d’une demi-heure, avec des rafales rapides et intenses. Des témoins travaillant dans le quartier racontent avoir entendu le bruit de véhicules roulant à toute vitesse avant de percevoir les tirs automatiques. Un habitant vivant à proximité immédiate de la prison a confirmé avoir entendu les coups de feu à l’intérieur de l’établissement, précisant que la situation s’était calmée au moment de son témoignage, tout en exprimant son incertitude quant à la durée de cette accalmie.