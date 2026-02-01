Le boxeur Anthony Joshua rend hommage à ses « frères » après l’accident au Nigeria

Anthony Joshua a récemment fait face à l’une des épreuves les plus douloureuses de sa vie. Le 29 décembre 2025, sur l’autoroute Lagos‑Ibadan au Nigeria, un accident de la route a coûté la vie à deux de ses proches collaborateurs, Latif Ayodele et Sina Ghami. Joshua, qui se trouvait également dans le véhicule, a survécu avec des blessures mineures. Après plusieurs semaines de silence, le champion britannique s’est exprimé pour la première fois dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, partageant son émotion et rendant hommage à ses amis disparus.

Anthony Joshua évoque la perte de Latif et Sina au Nigeria

« Tout au long de ce parcours que j’ai suivi, je ne m’en rendais même pas compte… Je suis grand, mais je marchais avec des géants qui me protégeaient, qui me soutenaient », confie Joshua. Il a décrit Latif et Sina comme ses « frères », soulignant que leur disparition crée un vide immense dans sa vie : « Vous savez, j’ai déjà perdu des gens, mais je ne pense pas avoir perdu des gens de cette manière. Ils étaient assis à ma gauche et à ma droite. » Pour Joshua, le deuil va bien au-delà de l’absence physique, touchant profondément ses repères et son équilibre.

Joshua a choisi de s’adresser directement aux fans dans cette vidéo malgré la douleur : « Je suis ici devant une caméra. Malheureusement, je ne m’adresse pas à vous tous en direct. Si vous connaissez mon caractère, je préférerais de loin le faire, mais il y a ce que je veux, et puis il y a la réalité. »

Un message de gratitude et de résilience

Le boxeur a tenu à remercier tous ceux qui lui ont manifesté leur soutien : « Je veux m’adresser à vous tous, partout dans le monde, qui avez montré tant d’amour, d’attention et de soutien pendant cette période tragique et traumatisante où nous avons perdu Lats et Sina au Nigeria. » Tout en exprimant sa douleur, Joshua insiste sur l’importance de continuer à avancer : « Un jour, mon heure viendra, et je n’ai pas peur, pas du tout. C’est en fait réconfortant de savoir que j’ai deux frères de l’autre côté. »

Cette sortie publique permet au champion de partager ses émotions et de rendre hommage à ceux qui ont été essentiels à sa carrière et à sa vie personnelle. Elle rappelle que derrière les exploits sportifs, il y a un homme confronté à des pertes humaines qui marquent profondément son existence.