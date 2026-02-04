Libye : meurtre de Seif al-Islam Kadhafi, les autorités ouvrent une enquête

Seif al-Islam Kadhafi, fils de l’ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, a été abattu le 3 février 2026 à Zenten, dans l’ouest du pays. Cet assassinat marque un tournant dans l’histoire politique libyenne, ravivant les tensions autour de la succession de Mouammar Kadhafi, l’ancien dirigeant libyen. Les autorités libyennes ont réagi rapidement à cette mort en lançant une investigation pour élucider les responsabilités.

Une mort par balles confirmée, les enquêteurs mobilisés

Le parquet général à Tripoli a confirmé les circonstances du décès lors d’un examen officiel mené dès mardi. Une équipe composée de médecins légistes et d’experts s’est déplacée sur les lieux pour inspecter le corps et établir les faits matériels. Les conclusions de cette première investigation ont établi que Seif al-Islam avait succombé à plusieurs balles, confirmant la nature exécutoire de l’attaque. Mercredi 4 février, le parquet a annoncé via ses réseaux sociaux, le lancement d’une procédure pénale visant à identifier et interpeller les responsables. Aucune information n’a été donnée concernant leur profil ou leurs motivations.

Une figure dont le destin résume les fractures libyennes

Pendant des années, Seif al-Islam avait incarné l’héritier potentiel du pouvoir paternel avant la chute du régime en 2011. Malgré sa condamnation à mort prononcée en 2015, il avait bénéficié d’une amnistie qui lui avait permis de réapparaître sur la scène politique. En 2021, il avait même présenté sa candidature aux élections présidentielles libyennes, symbole de sa volonté de jouer un rôle dans la reconstruction du pays. Recherché par la Cour pénale internationale pour crimes contre l’humanité, il incarnait à la fois un passé marqué par les conflits et une tentative de rédemption politique.

Publicité

Concernant les arrangements funéraires, aucune information n’est disponible publiquement dans l’immédiat selon les sources. Les autorités libyennes poursuivent leur enquête pour éclaircir les responsabilités dans cet assassinat qui ravive les divisions d’une nation toujours en quête de stabilité.