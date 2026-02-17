Michel Kuka devient partenaire de Tecno après avoir fait sensation à la CAN 2025

Après avoir électrisé les supporters congolais lors de la Coupe d’Afrique 2025, Michel Kuka Mboladinga franchit un nouveau cap en tant qu’ambassadeur commercial. Le supporter devenu symbole national a signé un accord majeur ce samedi 14 février avec le géant technologique TECNO, évalué à 100 millions de francs congolais (environ 50 000 dollars). Installé en République Démocratique du Congo, ce partenariat marque une nouvelle étape de monétisation de la viralité médiatique générée par son hommage emblématique lors du tournoi africain. Désormais, celui qui a captivé les foules du Maroc devient le visage majeur de la campagne pour le nouveau smartphone TECNO CAMON 50 à travers le pays.

Lumumba, Michel Kuka et la CAN 2025 : L’épopée d’un hommage devenu phénomène culturel

Pour comprendre l’ampleur de ce partenariat, il convient de revenir sur les événements qui ont propulsé Michel Kuka au cœur de l’actualité continentale. Patrice Lumumba est un homme politique et leader indépendantiste congolais, né en 1925 et considéré comme l’une des figures majeures de la lutte pour l’indépendance de la République démocratique du Congo. Fondateur du Mouvement national congolais, il devient en juin 1960 le premier Premier ministre du pays après la fin de la colonisation belge. Son mandat est marqué par des tensions politiques et la crise du Congo, avant qu’il ne soit renversé puis assassiné en janvier 1961. Lumumba est aujourd’hui largement reconnu comme un symbole du panafricanisme et de la lutte contre le colonialisme.

À la CAN 2025 au Maroc, Michel Kuka s’est transformé en incarnation vivante de cet héritage politique. Immobile dans les tribunes au cours de chaque rencontre disputée par la sélection congolaise, il adoptait une posture solennelle : bras droit levé, paume ouverte, regard fixé vers l’horizon, revêtu de costumes aux couleurs nationales éclatantes. Cette mise en scène silencieuse, mais profondément significative, a capté l’imagination des millions de spectateurs et a généré une viralité médiatique sans précédent sur les réseaux sociaux. Le gouvernement congolais lui-même a reconnu son impact en lui remettant un véhicule.

Du stade à la publicité : TECNO capitalise sur une notoriété renouvelée

Le partenariat annoncé ce samedi marque le passage de Michel Kuka de figure culturelle à véritable actif commercial pour une grande marque technologique. TECNO a conçu une stratégie globale intégrant plusieurs volets : campagnes télévisées et numériques, intégration de son effigie dans les visuels promotionnels, participations aux lancements de produits à Kinshasa et dans d’autres métropoles régionales. Parallèlement, Michel Kuka produira du contenu exclusif via ses comptes numériques pour amplifier la portée du CAMON 50, exploitant ainsi sa présence en ligne nouvellement consolidée.

Dans ses premières déclarations en qualité d’ambassadeur, Michel Kuka a exprimé son enthousiasme envers la technologie qu’il représentera désormais. Il a souligné que cette collaboration renforcerait sa visibilité et celle de la marque, particulièrement par les capacités photographiques avancées du téléphone. Cette validation personnelle du produit confère une authenticité aux messages publicitaires qui suivront, un atout majeur pour une campagne de lancement. Les équipes marketing de TECNO ont clairement perçu en lui un vecteur stratégique pour capter l’audience congolaise et élargir leur empreinte en Afrique subsaharienne.