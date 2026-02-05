Mordue par un serpent dans son sommeil, une chanteuse nigériane meurt à 26 ans

Les morsures de serpent pendant le sommeil demeurent des incidents exceptionnels, même dans les régions tropicales où ces reptiles sont présents. Ces attaques nocturnes se produisent généralement lorsque les serpents s’introduisent dans les habitations par des ouvertures non sécurisées, cherchant refuge ou chaleur. Pourtant, le drame qui s’est joué dans la nuit du 31 janvier 2026 à Abuja rappelle cruellement que ces situations, bien que rares, peuvent avoir des conséquences tragiques.

Ifunanya Nwangene, âgée de seulement 26 ans, s’est éteinte après avoir été mordue à la jambe alors qu’elle dormait dans son appartement de la capitale nigériane. Comme l’a indiqué Ouest-France, la jeune artiste s’est réveillée en sursaut, réalisant rapidement la gravité de la situation. Elle s’est immédiatement dirigée vers une clinique locale, mais le cauchemar ne faisait que commencer.

The Voice Nigeria perd une ancienne candidate talentueuse

La défunte s’était fait connaître du grand public lors de la troisième saison de l’émission télévisée The Voice Nigeria. Son interprétation de « Take A Bow » de Rihanna avait conquis deux des juges présents, marquant le début d’une carrière prometteuse. Sa disparition brutale a suscité de nombreuses réactions dans le milieu artistique nigérian, où elle était appréciée pour son talent vocal.

L’absence d’antivenin dans l’établissement médical où elle s’est rendue en premier lieu a compliqué sa prise en charge. Transférée d’urgence à l’hôpital, la chanteuse présentait déjà des signes alarmants. « Pendant qu’ils essayaient de la stabiliser, elle ne pouvait pas parler mais pouvait faire des gestes de la main. Elle avait des difficultés à respirer », a témoigné un proche. Les équipes médicales ont tout tenté pour la réanimer, mais son état s’est brusquement détérioré.

Deux cobras découverts dans l’appartement de la victime à Abuja

La découverte effectuée après le décès a révélé l’ampleur du danger auquel était exposée la jeune femme. Deux cobras ont été capturés à l’intérieur de son logement, expliquant la présence du reptile venimeux qui l’a attaquée. Cette situation soulève des questions sur les conditions de sécurité des habitations urbaines au Nigeria, où la faune sauvage peut parfois s’introduire dans les espaces résidentiels.

Ce drame illustre également les défis du système de santé face aux urgences toxicologiques. L’indisponibilité immédiate de l’antivenin spécifique dans les structures de soins de proximité peut s’avérer fatale, comme ce fut malheureusement le cas pour Ifunanya Nwangene. Sa mort prématurée prive le monde musical nigérian d’une voix prometteuse et rappelle l’importance de la prévention et de l’accès rapide aux traitements appropriés en cas de morsure de serpent.