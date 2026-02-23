Présidentielle 2026 au Bénin : la mobilisation des électeurs, l'autre bataille des candidats

À l’approche de l’élection présidentielle d’avril 2026, l’attention se porte sur les candidats et les alliances en construction. Mais au-delà des dynamiques partisanes, un autre facteur pourrait peser de manière déterminante dans l’issue du scrutin : la mobilisation des électeurs. Dans un environnement marqué par des niveaux de participation en baisse lors des dernières consultations, la capacité à inciter les citoyens à se rendre aux urnes apparaît comme un enjeu central pour les acteurs politiques. Au cours des dernières années, plusieurs scrutins organisés au Bénin ont suscité des débats sur le niveau de participation électorale. Les dernières élections législatives communales, en particulier, ont été marquées par des taux de mobilisation qui ont alimenté les analyses sur l’engagement citoyen. Ces tendances invitent à s’interroger sur les facteurs susceptibles d’influencer la participation. Si les élections présidentielles mobilisent généralement davantage, la dynamique observée lors des consultations intermédiaires constitue un indicateur que les acteurs politiques ne peuvent ignorer à l’approche de 2026.

La mobilisation, un enjeu de légitimité

Au-delà du déroulement du scrutin, le niveau de participation est souvent associé à la perception de la légitimité des élus. Un taux de mobilisation élevé tend à renforcer l’ancrage démocratique d’une élection, tandis qu’une participation plus faible peut alimenter des débats sur la représentativité. Dans cette perspective, la présidentielle de 2026 ne se jouera pas uniquement sur les scores obtenus par les candidats, mais également sur leur capacité à susciter l’adhésion et à encourager la participation. La mobilisation électorale apparaît ainsi comme un indicateur important du fonctionnement du processus démocratique.

Des candidats face au défi de la mobilisation

Dans cette configuration, les principaux candidats devront relever un double défi : convaincre sur le fond et mobiliser sur le terrain. Le candidat de la majorité présidentielle, Romuald Wadagni, s’appuie sur un bilan économique qu’il met en avant dans ses prises de parole. Sa stratégie pourrait consister à consolider son socle électoral tout en élargissant son audience auprès de catégories sociales diverses, notamment en mettant l’accent sur les retombées concrètes des politiques publiques.

