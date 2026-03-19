Bénin : « Les bâtisseurs de l’Aube nouvelle », une BD au service de l’éducation civique

Des autorités publiques, des acteurs culturels et des responsables éducatifs se sont réunis mercredi 18 mars 2026 à Novotel Cotonou Orisha pour le lancement du projet « Alafia 2060 : les bâtisseurs de l’Aube nouvelle ». Portée par Serginot Lissassi, l’initiative vise à sensibiliser les enfants et adolescents aux valeurs civiques à travers une bande dessinée.

Présenté devant un public composé notamment de représentants du gouvernement et d’acteurs du secteur éducatif, le projet s’appuie sur un support narratif destiné aux plus jeunes. L’auteur a indiqué que l’objectif consiste à proposer des repères éducatifs dès le bas âge, autour du civisme, du patriotisme et de la responsabilité individuelle. L’initiative se réfère également à la vision nationale portée par le président Patrice Talon, notamment à l’horizon 2060, année du centenaire de l’indépendance.

Une diffusion gratuite dans les établissements scolaires

Le projet repose sur une bande dessinée conçue comme outil pédagogique. Selon son initiateur, l’ouvrage ne sera pas mis en vente mais distribué gratuitement sur l’ensemble du territoire. Les écoles, bibliothèques et centres culturels constituent les principaux circuits de diffusion envisagés.

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Le récit met en scène un élève transporté en 2060 après avoir découvert un objet symbolique. Il y observe un pays développé avant de revenir à son époque pour partager cette projection avec d’autres enfants issus de différentes régions. Ensemble, ils élaborent un ensemble de règles de conduite baptisé « Pacte de l’Aube Nouvelle ».

Au-delà de la publication, le dispositif prévoit une série d’activités complémentaires. Un programme de sensibilisation est annoncé dans les établissements scolaires, avec des tournées à l’échelle nationale. Des élèves devraient être désignés comme ambassadeurs du projet. Les initiateurs évoquent également le développement d’outils dérivés, notamment un jeu de cartes éducatif, un jeu vidéo et une série animée.

Un soutien affiché par le gouvernement

La cérémonie de lancement a enregistré la présence du représentant du ministre d’État chargé du Développement, Abdoulaye Bio Tchané. Intervenant au nom du gouvernement, il a salué une initiative en cohérence avec les orientations nationales en matière de formation citoyenne.

Dans son intervention, il a rappelé les réformes engagées depuis 2016 et insisté sur la nécessité d’anticiper les enjeux liés au développement à long terme. « Nous affirmons que la vision Bénin 2060 […] ne sera pas une promesse suspendue dans les airs, mais une réalité vécue par les Béninoises et les Béninois », a-t-il déclaré.

L’intervention officielle a également mis l’accent sur la place de la jeunesse dans les politiques publiques, en appelant à une implication directe des élèves et étudiants dans les initiatives citoyennes.

Une stratégie centrée sur la jeunesse

Les initiateurs du projet placent les jeunes comme principaux bénéficiaires et relais. L’objectif affiché est de susciter une prise de conscience individuelle à travers des contenus adaptés à leur environnement culturel et éducatif.

Selon les éléments présentés lors du lancement, la démarche entend compléter les enseignements scolaires classiques en introduisant des supports alternatifs. Le choix de la bande dessinée s’appuie sur sa capacité à capter l’attention et à transmettre des messages de manière accessible.

Cette approche rejoint les orientations du système éducatif béninois qui, selon les programmes officiels du ministère des Enseignements maternel et primaire, intègre déjà des modules liés à l’éducation civique et morale. Le projet « Alafia 2060 » pourrait ainsi s’insérer dans ces dispositifs existants, en tant qu’outil complémentaire.

À terme, les promoteurs visent une appropriation progressive par les établissements et les acteurs éducatifs. Le déploiement du roadshow national constitue la prochaine étape annoncée, avec un calendrier de sensibilisation qui devrait être précisé dans les semaines à venir.