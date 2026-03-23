Décès de Leonid Radvinsky, propriétaire d'OnlyFans, à l'âge de 43 ans

Leonid Radvinsky est décédé. Âgé de 43 ans, l’entrepreneur ukraino-américain se serait éteint des suites d’une longue maladie contre laquelle il se battait, chez lui, aux États-Unis. L’information a été confirmée par un porte-parole de l’entreprise, ce lundi 23 mars 2026. Ses proches n’ont pas souhaité s’exprimer outre-mesure.

Né à Odessa, en Ukraine, celui-ci s’est ensuite installé aux États-Unis. Développeur web, il s’est ensuite lancé dans le numérique prenant notamment le contrôle de la plateforme OnlyFans en 2018, en rachetant la plateforme à ses fondateurs britanniques. La plateforme n’était alors pas vraiment connue du grand public.

Leonid Radvinsky, propriétaire d’OnlyFans, est décédé à 43 ans

Il a réussi à développer le concept et l’entreprise. Sous sa direction, OnlyFans a connu une croissance fulgurante. À elle seule, elle a quasiment permis de donner naissance à un nouveau modèle économique basé sur les abonnements payants (bien que le concept soit particulièrement sulfureux).

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La croissance de la plateforme a été telle que la fortune personnelle de l’homme d’affaires a dépassé les 4,7 milliards de dollars. Une fortune colossale donc, pour un individu qui se faisait plutôt discret. D’un point de vue professionnel, il privilégiait une gestion en retrait, tout en accompagnant le développement stratégique de l’entreprise. Du point de vue personnel, le grand public ne connaît que très peu de choses voire rien du tout de cet homme.

79 % des individus inscrits sur OnlyFans seraient des hommes

On estime, en 2026, que près de 305 millions de personnes sont sur OnlyFans. Environ 190 millions seraient actives chaque mois (pour 4 millions de créateurs de contenu au total). Une étude interne révèle d’ailleurs que la majorité des utilisateurs sont des hommes principalement âgés de 25 à 34 ans. Ils représenteraint près de 79 % de la base totale d’inscrits. Malgré tout, la situation des créateurs de contenu reste précaire. Le revenu mensuel moyen d’une personne sur OnlyFans est de 100 $