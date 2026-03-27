Gims sort de garde à vue et va être présenté à un juge : une mise en examen est-elle possible ?

Gims, de son vrai nom Gandhi Djuna, a quitté la garde à vue dans laquelle il était placé depuis le mercredi 25 mars pour être présenté ce vendredi à un juge d’instruction parisien, dans le cadre d’une enquête pour blanchiment en bande organisée. Le chanteur franco-congolais de 39 ans, interpellé à sa descente d’avion à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaullepar le service national des douanes judiciaires, encourt désormais une possible mise en examen.

Du sommet des charts au tribunal

Ancien membre du groupe Sexion d’Assaut, Gims s’est imposé comme l’un des artistes les plus écoutés de la francophonie avec des titres comme Sapés comme jamais, Bella ou Spider. Plus gros vendeur de disques en France en 2025, il a été sacré meilleur artiste masculin aux 40e Victoires de la musique la même année. Une tournée de plusieurs dizaines de dates est prévue jusqu’en juin 2027, avec une première échéance le 18 avril à Liévin.

Les enquêteurs s’intéresseraient à un réseau structuré autour de sociétés constituées dans plusieurs pays pour contourner la TVA, émettre de fausses factures et dissimuler l’origine de fonds illicites, selon Africa Intelligence, qui a révélé l’affaire.

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Les projets immobiliers au Maroc dans le viseur des juges

Gims a fait du Maroc l’une de ses bases de vie depuis plusieurs années. Les enquêteurs concentreraient une partie de leur attention sur deux programmes immobiliers de standing qu’il y a promus : Sunset Village Private Residences à Marrakech — 118 villas avec terrains de sport, spa et lagon de 3 000 m² — lancé en 2025, puis The Valley, cinquante villas supplémentaires développées avec le promoteur Horizon Morocco, présenté en janvier 2026.

Cinq anciens trafiquants de drogue franciliens reconvertis dans la criminalité financière auraient déjà été mis en cause dans le même dossier, selon Africa Intelligence.

En droit français, la mise en examen requiert des indices graves ou concordants laissant supposer la participation d’une personne à une infraction. Elle ne vaut pas condamnation. L’avocat de Gims, Me David-Olivier Kaminski, ne s’est pas exprimé publiquement à ce stade. La décision du juge d’instruction est attendue dans les prochaines heures.