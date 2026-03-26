Meurtre d'un détenu à Montreal: la police annonce des arrestations

Le 25 mars 2026, la Sûreté du Québec a annoncé dans un communiqué de presse, que cinq personnes avaient été arrêtées dans le cadre de l’enquête sur la mort de Sid-Ahmed Moualek. Les faits se sont déroulés le 28 avril 2025, à Montréal, au sein de la prison de Bordeaux.

La victime, âgée de 22 ans, avait été violemment agressée dans une zone commune de l’établissement pénitentiaire. Le jeune homme avait alors été envoyé à l’hôpital, se trouvant dans une situation critique. Il y sera pris en charge dix jours durant, avant de finalement succomber à ses blessures.

Un homme tué dans la prison de Bordeaux, à Montréal

Après de longs mois d’enquête, les forces de l’ordre ont annoncé l’interpellation de plusieurs personnes. Cinq individus, spécifiquement, ont été prises en charge par les forces de police afin d’être entendues, ce jeudi au palais de justice de Montréal, en visioconférence. Leur implication précise reste à déterminer, alors que plusieurs pistes ont été explorées ces derniers mois.

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Ils pourraient être poursuivies pour plusieurs chefs d’accusation, notamment de meurtre au premier degré, mais aussi de complet et complicité (pour certains d’entre eux). Les responsabilités de chacun restent à déterminer mais le travail des enquêteurs avance. L’objectif à terme, est de comprendre ce qu’il s’est passé, mais aussi les raisons associées à ce drame et surtout, le déroulé précis de ce drame qui aura coûté à la vie à un détenu.

Des auditions très attendues, pour mieux comprendre les circonstances entourant ce drame

Ces arrestations ne sont pas une fin en soi. Sur la base des récits et des avancées de l’enquête, de nouvelles personnes pourraient être entendues voire arrêtées dans les jours à venir. Les auditions prévues ce jour pourraient permettre de préciser certains points encore flous. En cas de procès, les suspects encoureraient des peines de prison pouvant aller jusqu’à la perpétuité.