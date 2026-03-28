Nigeria : 38 jihadistes neutralisés lors d'une attaque repoussée par l'armée à Mandaragirau

Les forces de l’Opération HADIN KAI ont repoussé samedi 28 mars 2026, aux premières heures du jour, une offensive de grande envergure lancée par le groupe jihadiste ISWAP contre la base opérationnelle avancée de Mandaragirau, dans le Secteur 2 de la zone d’opérations du Nord-Est Nigeria. Selon un communiqué du quartier général de la Force opérationnelle interarmées, environ 38 combattants ont été neutralisés au cours de l’engagement.

Une riposte coordonnée terre-air

Face à une attaque conduite sur plusieurs axes simultanés, les troupes ont déployé un dispositif d’embuscades combiné à une manœuvre offensive-défensive qui a contraint les assaillants à un repli désorganisé. La composante aérienne de l’opération a assuré un appui feu rapproché et transmis des données de renseignement en temps réel pour orienter les frappes. L’exploitation menée immédiatement après le combat le long de l’axe Garin Mallum–Garin Gajere a permis de prolonger les pertes infligées à l’ISWAP dans sa retraite vers le Triangle de Tombouctou.

Huit corps ont été récupérés dans la zone d’engagement directe. Des sources de renseignement humain issues des populations locales auraient confirmé la présence d’une trentaine de corps supplémentaires le long des itinéraires de retraite, accompagnés d’armes abandonnées — information formulée au conditionnel dans l’attente d’une vérification indépendante. Des traces de sang et du matériel laissé sur place ont été signalés comme éléments corroborants.

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Matériel récupéré, aucun mort côté armée

Les soldats ont saisi sept fusils AK-47, huit chargeurs, quatre roquettes RPG et diverses munitions. Du côté nigérian, aucun décès n’a été enregistré. Un véhicule blindé de type MRAP a été touché par un tir de roquette ; les militaires blessés ont été pris en charge et stabilisés sur place.

L’ISWAP — branche dissidente de Boko Haram affiliée à l’État islamique — reste actif dans le bassin du lac Tchad et le long des franges du Triangle de Tombouctou, zone forestière et marécageuse qui sert de sanctuaire depuis plusieurs années. L’Opération HADIN KAI, lancée en 2021 par le gouvernement fédéral nigérian pour unifier le commandement militaire dans le Nord-Est, a multiplié les opérations offensives dans ce secteur depuis 2023.

Des opérations d’exploitation sont toujours en cours le long de l’axe Garin Mallum–Garin Gajere pour récupérer les corps signalés et sécuriser les gains territoriaux obtenus lors de l’engagement.