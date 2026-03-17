Opposition béninoise : Une rencontre tardive entre la FCBE et Les Démocrates ?

Des délégations des partis Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) et Les Démocrates (LD) se sont rencontrées mardi 17 mars 2026, à quelques semaines de l’élection présidentielle prévue le 12 avril. Cette initiative, engagée à la demande de Paul Hounkpè, candidat de la FCBE, intervient après plusieurs cycles électoraux marqués par l’absence d’entente entre les deux formations. Selon les informations communiquées par les partis concernés, la rencontre s’inscrit dans une dynamique de discussions en vue d’une éventuelle coalition de l’opposition. Aucun détail n’a été rendu public sur la composition des délégations ni sur les points précis abordés.

Une initiative relancée sous contrainte de calendrier

L’appel à la concertation a été formulé début mars par Paul Hounkpè, en sa qualité de secrétaire exécutif national de la FCBE. Dans un communiqué, il invitait les forces politiques et acteurs se réclamant de l’opposition à se réunir autour d’un cadre baptisé « Forces Coalisées pour un Bénin Émergé ». Le parti Les Démocrates a répondu favorablement à cette démarche. Dans une note en date du 13 mars, sa coordination nationale a mandaté son secrétaire administratif pour engager des échanges avec la FCBE. La formation dirigée désormais par Eric Houndété a précisé que les conclusions de ces discussions seront examinées lors d’une session du Conseil national prévue le 21 mars 2026. La séquence interroge par son calendrier. À moins d’un mois du scrutin présidentiel, la mise en place d’un cadre unitaire apparaît contrainte par le temps. La question de son efficacité réelle reste posée.

Des précédents marqués par l’absence d’accord

Les deux formations politiques, donc certains cadres influents sont issus de la mouvance de l’ancien président Boni Yayi, ont connu des divergences lors des dernières échéances électorales. Elles n’ont pas réussi à construire une stratégie commune ni aux législatives ni aux consultations locales. Le parti Les Démocrates est notamment absent de la présidentielle à venir d’Avril 2026, faute de parrainages validés.

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