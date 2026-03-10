Pourquoi un français de MSF a été arrêté par les russes en Centrafrique

François Zamparini, coordinateur des urgences de Médecins Sans Frontières, a été interpellé le 3 mars 2026 à Zémio, dans le Haut-Mbomou, par des éléments paramilitaires du groupe Wagner. Il participait à une réunion officielle convoquée par le sous-préfet local lorsque les mercenaires russes ont fait irruption.

Ce que dit Bangui : un entré illégal aux activités suspectes

Selon Radio Lengo Songo, organe de presse centrafricain relayant le communiqué officiel du ministère de la Défense, Zamparini aurait pénétré sur le territoire centrafricain en contournant les points officiels de passage depuis la République démocratique du Congo. Les autorités indiquent qu’aucun document justifiant la légalité de sa présence n’aurait été retrouvé sur lui. Le ministère de la Communication l’a accusé d’« activités subversives visant à soutenir des groupes armés », en l’occurrence la milice Azandé Ani Kpi Gbè. Un transfert vers Bangui est annoncé pour la poursuite des investigations.

Le même communiqué affirme que Zamparini aurait déjà été arrêté en Centrafrique en 2016 pour avoir formé un groupe rebelle. Une accusation que RFI contredit : le coordinateur de MSF travaillait à cette période en Syrie et au Liban, comme l’attestent plusieurs interventions médiatiques de l’époque.

Publicité

Ce que dit la presse locale indépendante : une mission humanitaire piégée

Pour Corbeau News Centrafrique, premier média à avoir alerté sur l’affaire dès le 4 mars, Zamparini n’est pas arrivé clandestinement à Zémio. C’est le sous-préfet lui-même qui l’aurait convoqué pour une réunion officielle. MSF cherchait à ouvrir un couloir logistique depuis Bangui pour ravitailler les milliers de déplacés centrafricains réfugiés à Nzapay, côté congolais, et envisageait de reprendre partiellement la gestion de l’hôpital de Zémio. C’était sa troisième mission dans la ville sans incident.

Selon le même média, Wagner aurait conduit Zamparini de force dans sa base avant de le remettre à la gendarmerie. Une campagne de désinformation générée par intelligence artificielle aurait ensuite été déployée sur les réseaux sociaux pour le présenter comme un agent mandaté par Paris. MSF n’a pas communiqué publiquement sur l’affaire.

Un rapprochement franco-centrafricain fragilisé

L’arrestation survient à un moment diplomatique délicat. En avril 2024, Emmanuel Macron et le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra avaient signé à l’Élysée une feuille de route pour relancer les relations bilatérales après trois ans de brouille. La France avait repris son aide budgétaire à Bangui en novembre 2024 via un don de 10 millions d’euros, selon Jeune Afrique. Le Quai d’Orsay assure suivre le dossier « attentivement », sans confirmer de visite imminente du ministre Jean-Noël Barrot à Bangui.

Radio Lengo Songo indique que le transfert de Zamparini vers Bangui est prévu dans les prochains jours pour la poursuite des investigations, selon le ministère centrafricain de la Défense.