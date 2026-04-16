Arrestation de Kemi Seba : La police sud-africaine donne des détails

Le militant panafricaniste béninois Stellio Gilles Robert Capo Chichi, connu sous le nom de Kemi Seba, a été interpellé le mercredi 15 avril 2026 à Pretoria, en Afrique du Sud. L’annonce a été confirmée par un communiqué de la police sud-africaine, qui précise les circonstances de cette arrestation survenue dans un centre commercial de la capitale administrative.
Selon la police sud-africaine, Kemi Seba a été arrêté en compagnie de l’un de ses fils et d’un individu présenté comme un facilitateur. Les autorités évoquent des « faits présumés de facilitation d’entrée illégale au Zimbabwe via le fleuve Limpopo ». Les personnes interpellées auraient tenté de franchir la frontière entre l’Afrique du Sud et le Zimbabwe de manière irrégulière avant de poursuivre leur déplacement.
Interpellation et accusations liées au passage de frontière
D’après les éléments communiqués par la police, l’opération a conduit à l’arrestation de trois personnes, dont le militant béninois. Le facilitateur présumé aurait perçu une somme de 250 000 rands, soit environ 13 000 euros, pour organiser ce passage transfrontalier. Les autorités sud-africaines indiquent que le groupe aurait envisagé de rejoindre l’Europe après une étape au Zimbabwe.
Les faits reprochés relèvent de la législation sud-africaine en matière de contrôle des frontières et d’immigration. Le franchissement non autorisé du fleuve Limpopo, qui constitue une portion de la frontière naturelle entre l’Afrique du Sud et le Zimbabwe, est régulièrement surveillé en raison des flux migratoires irréguliers dans cette zone.
Placés en garde à vue après leur arrestation, Kemi Seba et les autres personnes concernées ont été présentés à la justice. Leur comparution a été renvoyée au 20 avril 2026. En attendant cette échéance, ils ont été placés en détention provisoire.
Procédure judiciaire et perspective d’extradition
La police sud-africaine précise qu’une procédure d’extradition est actuellement en cours. Cette mention intervient dans un contexte judiciaire plus large concernant Kemi Seba. Au Bénin, la justice a délivré un mandat d’arrêt international à son encontre en décembre 2025. Il est poursuivi pour des faits qualifiés d’« apologie de crimes contre l’humanité » par les autorités judiciaires béninoises.
La coexistence de ces procédures pourrait influencer la suite de son dossier. La justice sud-africaine devra statuer sur les infractions liées au franchissement de frontière avant toute décision éventuelle relative à une extradition. Ce type de procédure implique généralement une coopération entre les autorités judiciaires des pays concernés, encadrée par des accords bilatéraux ou des conventions internationales.
Le calendrier judiciaire reste à ce stade limité à la prochaine audience fixée au 20 avril. Les décisions attendues porteront notamment sur la poursuite de la détention provisoire et l’examen des charges retenues.
Une arrestation relayée initialement par les médias béninois
L’information de l’arrestation de Kemi Seba a d’abord été rendue publique par Bip Radio dans la soirée du 15 avril, sans précisions initiales sur les motifs. Les éléments fournis ensuite par la police sud-africaine ont permis de clarifier les circonstances de l’interpellation.
La diffusion rapide de la nouvelle a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, en raison du profil médiatique du militant et de ses prises de position sur les questions géopolitiques et panafricanistes. Aucune déclaration officielle de ses proches ou de ses avocats n’a été rendue publique à ce stade. La prochaine étape de la procédure est fixée à l’audience du 20 avril 2026 devant la juridiction sud-africaine compétente, qui devra examiner les charges et déterminer les suites judiciaires immédiates.
9 réflexions au sujet de “Arrestation de Kemi Seba : La police sud-africaine donne des détails”
Pour moi..ma religion est claire par rapport à ces frus trés..ille ttrés..analph abètes..ayant été des médiocres..qui se servent des réseaux sociaux pour se faire des visibilités à moindre coût
Combien d entre eux ont posé..des actes concrets..visibles..mesurables pour l avancement de l Afrique
voci férer..c est bien..faire des théories..c est bien..mais agir..dans concret..ils en sont inca pables
Juste des rhétoriques..pour des cr étins..comme eux
Quelqu’un incapable de suivre.un curcis scolaire banal..versé..très tôt dans la délinq uance..à haute pierre banlieue de Strasbourg..malgré les conditions offertes par la France..vient..ent uber..tout un pan..de jeunes descolarises..africaine..qui avaient bêtement ses saillies
Qui s assemblée se ressemblent
Si les dernières sorties de kemi seba relayées sur les réseaux sociaux sont vraies, c’est clair que ce délinquant dont sonagnon apprécie beaucoup le leadership et la lutte est déjà chassé par Tiani et les AES qui ont fini de l’utiliser contre fortes rémunérations pour asseoir leur pouvoir. Il cherche donc à fuir clando en payant une forte somme. a un passeur. Vivement qu’il soit extradé, et tout va se savoir. Next, korogone, Tigri et sa bande….Les rats ont chaud dans leurs trous, y compris sonagnon au Togo…
Ceux qui célèbrent doivent savoir que, personne n’est épargné par ce système, même pas les nègres de maison.
Tchité c o n n a r d! Toi tu un nègre des champs n’est ce pas.
Fuck!!
Tous ceux et celles qui n’ont rien à se reprocher sont épargnés mon cher Tchité.
Mais toi et ta bande de vendeurs d’illusion qui aviez voulu mettre le Bénin à feux et à sang, avec un délinquant sans diplôme comme président de la république, et benh vous avez des soucis à vous faire.
Kémi Séba , c+h+i+o+t enragé, petit c+a+n+c+r+e par dessus le marché, pense impressionner son papa, en rêvant les yeux ouverts d’être un jour président du Bénin.
Il est trop limité intellectuellement pour y parvenir.
Allez zut au suivant!
La diffusion rapide de la nouvelle a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, …quel est l’inconvénient associé à cette pseudo rapidité? Quand une mouche se pose sur le ninkouinta de Me jacques Vergès, on le dit…!à plus forte raison le cas de Kemi Capo qui fait son chichi
😹😹😹😹😹😹