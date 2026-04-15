Bénin : Joseph Djogbénou élevé à la dignité de Grand-Croix de l’Ordre national

Joseph Fifamè Djogbénou a été élevé à la dignité de Grand-Croix de l’Ordre national du Bénin, mercredi 15 avril 2026 à Porto-Novo, lors de la cérémonie solennelle marquant son installation à la tête de l’Assemblée nationale. La distinction lui a été décernée par la Grande chancelière des Ordres nationaux, Mariam Chabi Talata, en présence des autorités politiques et institutionnelles.

Cette élévation intervient conformément aux dispositions de la loi n° 2024-24 du 26 juin 2024 portant création des ordres nationaux du Bénin, qui encadre l’attribution des distinctions honorifiques aux hautes personnalités de l’État.

Une distinction liée à la fonction

Le texte législatif prévoit, en son article 54, que le président de l’Assemblée nationale est investi dans les ordres nationaux dès son entrée en fonction. Cette disposition vise à reconnaître la place institutionnelle de la deuxième personnalité de l’État dans l’architecture républicaine.

Publicité

L’application de cette règle a été observée au cours de la cérémonie officielle organisée au siège du Parlement. L’élévation de Joseph Djogbénou à la dignité de Grand-Croix correspond au rang le plus élevé dans la hiérarchie de l’Ordre national du Bénin. Avant son accession à la présidence de l’Assemblée nationale, l’intéressé avait déjà été distingué dans le cadre de ses fonctions antérieures, notamment à la tête de la Cour constitutionnelle.

Un parcours institutionnel reconnu

La distinction vient consacrer un parcours marqué par des responsabilités au sommet de l’appareil d’État. Ancien président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbénou occupe désormais la tête du pouvoir législatif à l’issue de son installation officielle. Au cours de la cérémonie, la Grande chancelière des Ordres nationaux a mis en avant les états de service du récipiendaire ainsi que son engagement dans les institutions de la République.

Une procédure encadrée par la loi

Le système des distinctions honorifiques au Bénin est régi par un cadre légal qui définit les conditions d’attribution et les différentes dignités. L’Ordre national du Bénin comprend plusieurs grades, dont celui de Grand-Croix, réservé aux plus hautes autorités de l’État.

La cérémonie de décoration s’inscrit dans les usages protocolaires liés à l’entrée en fonction des responsables institutionnels. Elle intervient en parallèle des autres actes officiels marquant le début de mandat. L’installation de Joseph Djogbénou à la présidence de l’Assemblée nationale ouvre une nouvelle phase dans le fonctionnement du Parlement, dont les travaux ont débuté avec la session ordinaire du mois d’avril 2026.