Ghana : une britannique victime d’escroquerie décède après avoir perdu plus d’un million €

Janet Fordham, une ressortissante britannique de 69 ans est décédée le 14 février 2023 au Ghana dans un accident de la route, alors qu’elle tentait de récupérer l’argent qu’elle avait perdu dans plusieurs escroqueries. Selon des médias britanniques, Janet Fordham se trouvait dans un véhicule conduit par un homme qui lui avait promis de l’aider à retrouver une partie des fonds.

Arrivée à Accra en octobre 2022, la sexagénaire avait été contactée par cet homme se présentant comme médecin. Leur relation avait évolué jusqu’à un projet de mariage. Le jour de l’accident, le couple se rendait chez un membre de sa famille lorsque le véhicule s’est renversé. Janet Fordham, qui ne portait pas de ceinture, est décédée des suites d’un traumatisme crânien.

Une succession d’escroqueries sur plusieurs années

D’après les éléments de l’enquête, la victime avait été ciblée à plusieurs reprises entre 2017 et 2022. Elle avait d’abord été approchée sur des sites de rencontre par un individu se faisant passer pour un militaire britannique en mission à l’étranger. La relation virtuelle s’était accompagnée de demandes d’argent, auxquelles elle avait répondu.

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Par la suite, un autre escroc, se présentant comme diplomate, lui aurait soutiré de nouvelles sommes. Au total, les pertes sont estimées à plus d’un million d’euros. Sa belle-fille a indiqué qu’elle avait fini par comprendre qu’elle avait été piégée, sans parvenir à rompre totalement avec les mécanismes d’emprise.

Un phénomène criminel en expansion

Ce type d’escroquerie repose sur la création de liens affectifs afin d’obtenir des transferts d’argent. Ces fraudes débutent le plus souvent sur les réseaux sociaux ou les applications de rencontre, avant de s’accompagner de demandes financières liées à des situations présentées comme urgentes.

Les signalements liés aux escroqueries sentimentales ont fortement progressé ces dernières années.

Ces affaires entraînent non seulement des pertes financières importantes, mais aussi des ruptures familiales et un isolement accru des victimes. Dans le cas de Janet Fordham, ses proches avaient alerté les autorités à plusieurs reprises sans pouvoir empêcher les transferts d’argent, la victime étant considérée comme juridiquement capable de prendre ses décisions. L’enquête a conclu à un accident de la circulation sans intervention extérieure.