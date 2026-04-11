Guerre en RDC : Rima Hassan organise une conférence au Parlement européen à Bruxelles

La députée européenne Rima Hassan (La France Insoumise) organise le 21 avril 2026 à 18h une conférence consacrée à la République démocratique du Congo au Parlement européen à Bruxelles. L’événement vise à examiner les responsabilités dans la crise congolaise et à documenter les initiatives de justice transitionnelle portées par des acteurs de la société civile locale.

Un conflit parmi les plus meurtriers depuis 1945

La RDC est en guerre depuis 1998. Selon l’organisation humanitaire Amnesty International, plus de six millions de personnes ont péri depuis le déclenchement du conflit, une grande partie d’entre elles victimes de la faim et de maladies liées aux déplacements forcés. À l’est du pays, les combats entre les Forces armées de la RDC (FARDC) et le Mouvement du 23 mars (M23) — dont plusieurs rapports d’experts des Nations Unies attribuent le soutien au Rwanda — ont provoqué le déplacement de quelque sept millions de personnes selon l’ONU. Entre janvier et mars 2026, la situation sécuritaire au Nord-Kivu reste marquée par des affrontements réguliers malgré la signature d’un accord-cadre à Doha en novembre 2025.

Justice transitionnelle et réparation comme axes de la conférence

Au-delà du bilan humanitaire, la conférence entend donner de la visibilité aux projets de réparation et de réconciliation construits par la société civile congolaise, souvent absents du débat institutionnel européen. Rima Hassan souligne que ces guerres n’ont été ni suffisamment médiatisées, ni replacées dans ce qu’elle qualifie de continuum colonial. La Mission de l’ONU en RDC (Monusco), dont le retrait avait été acté en 2024 à la demande de Kinshasa, maintient encore la majorité de ses quelque 15 000 Casques bleus dans les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l’Ituri.

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L’inscription à la conférence du 21 avril est obligatoire. Elle se tient dans les locaux du Parlement européen à Bruxelles.