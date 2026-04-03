La Banque de la CEDEAO investit 30 milliards FCFA pour des projets dans 4 pays

La Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) a approuvé un financement global de 266,7 millions de dollars et 30 milliards de FCFA pour soutenir plusieurs projets au Nigéria, en Gambie, au Ghana, au Sénégal et en Côte d’Ivoire. La décision a été actée lors de la 95e session de son Conseil d’administration tenue le 30 mars 2026. Ces financements concernent des secteurs variés, allant des infrastructures à l’agro-industrie, en passant par le financement des PME et la gestion environnementale.

Des projets ciblés dans plusieurs secteurs économiques

Au Sénégal, une ligne de crédit de 20 milliards de FCFA est accordée à la Banque nationale pour le développement économique pour soutenir les petites entreprises et l’accès au logement. En Côte d’Ivoire, un financement de 10 milliards de FCFA vise à renforcer l’accès au crédit pour les entreprises.

Au Ghana, 15 millions de dollars sont alloués au secteur industriel afin de réduire les importations. En Gambie, plus de 10 millions de dollars serviront à développer les activités agricoles et d’élevage.

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Au Nigéria, la BIDC soutient un projet de gestion des déchets doté de 50 millions de dollars, avec un objectif de recyclage accru et la création de miliers d’emplois. Le pays bénéficie également d’investissements dans les infrastructures routières.

Un rôle structurant des banques de développement

À travers ces interventions, la BIDC agit comme un levier de financement pour des projets jugés trop risqués ou trop longs à rentabiliser par les acteurs privés. Ce type d’institution permet de soutenir la transformation économique en finançant des infrastructures, en facilitant l’accès au crédit et en accompagnant les États dans leurs priorités sectorielles.

Ce modèle se retrouve également en Europe avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), créée en 1991 pour accompagner la transition des économies d’Europe de l’Est vers le marché. La BERD intervient en finançant des projets d’infrastructures, en soutenant le secteur privé et en attirant des investisseurs grâce à son rôle de garantie.

Selon la BIDC, ces interventions reflètent son ambition d’accompagner les États membres dans la structuration de projets créateurs de valeur a déclaré son président lors de la session du Conseil d’administration.

Une logique de financement à long terme

Les projets financés par la BIDC visent à améliorer la productivité, renforcer la sécurité alimentaire et développer les capacités industrielles dans la région. Ce type d’intervention s’inscrit dans une logique de financement à long terme, souvent absente des circuits bancaires classiques.

Institution financière de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la BIDC a pour mission de financer le développement des États membres à travers des projets publics et privés. Les projets approuvés doivent désormais entrer en phase de mise en œuvre progressive dans les différents pays concernés.