La marine américaine ouvre le feu sur un cargo iranien et en prend le contrôle

Donald Trump a annoncé ce dimanche 19 avril, dans un message publié sur Truth Social, que le destroyer lance-missiles USS Spruance avait intercepté et saisi le cargo à pavillon iranien Touska dans le golfe d’Oman, dans le cadre du blocus naval américain en vigueur depuis le 13 avril contre les ports iraniens.

L’équipage refuse d’obtempérer, la marine américaine ouvre le feu

Le Touska transitait en mer d’Arabie lorsqu’il a tenté de forcer le blocus. Selon Trump, le navire a reçu un avertissement avant que l’USS Spruance n’ouvre le feu. L’équipage iranien ayant refusé de s’arrêter, la marine américaine a percé la salle des machines du bâtiment. Des marines ont ensuite pris le contrôle du navire et procédaient à l’inspection de sa cargaison.

Un navire déjà sous sanctions américaines

Le Touska figure sur la liste des sanctions du Trésor américain en raison d’antécédents d’activités illégales. Il n’est pas établi à ce stade si cette saisie est la première depuis le début du blocus.

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Une escalade le jour même du refus iranien de négocier

La saisie du Touska survient le jour même où l’Iran a ouvert le feu sur des navires commerciaux tentant de transiter par le détroit d’Ormuz, et où Téhéran a officiellement refusé de participer à un deuxième round de négociations de paix à Islamabad, invoquant précisément le blocus comme rupture du cessez-le-feu. Selon le Commandement central américain, 23 navires ont été contraints de faire demi-tour depuis le début des opérations.