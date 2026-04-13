Le footballeur ghanéen Dominic Frimpong tué par balle lors du braquage du bus de son équipe

Le joueur de football ghanéen Dominic Frimpong, 20 ans, attaquant de Berekum Chelsea en prêt depuis Aduana FC, a été tué par balle dans la nuit du dimanche 12 avril 2026, lors d’une attaque à main armée contre le bus de son club sur la route Bibiani–Goaso, dans la région d’Ahafo, à l’ouest du Ghana. Le joueur est décédé à l’hôpital gouvernemental de Bibiani des suites d’une blessure par balle à la tête.

L’équipe revenait de Samreboi, où elle venait de s’incliner 1-0 face à FC Samartex lors de la 29e journée du championnat national, la Ghana Premier League. Selon le communiqué officiel du club, des hommes masqués et armés de fusils d’assaut ont bloqué la route, forçant le chauffeur à tenter une marche arrière. Les assaillants ont alors ouvert le feu. Joueurs et membres du staff ont fui dans la brousse environnante pour se mettre à l’abri.

Frimpong seul mort de l’attaque, plusieurs joueurs portés disparus dans la foulée

Atteint à la tête dans le chaos de l’attaque, Dominic Frimpong a été transporté d’urgence à l’hôpital de Bibiani. Il était en cours de transfert vers un établissement de soins de niveau supérieur lorsqu’il a succombé à ses blessures, selon Berekum Chelsea. Plusieurs joueurs et membres du staff étaient temporairement introuvables après s’être dispersés dans la nuit, avant d’être progressivement localisés avec l’aide des habitants du village d’Ahyiresu et d’une patrouille de police.

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Arrivé en janvier 2026 dans le cadre d’un prêt courant jusqu’à la fin de la saison, Frimpong avait disputé 13 matchs de championnat et inscrit deux buts pour Berekum Chelsea.

La police lance un avis de recherche, la GFA réclame justice

La Ghana Police Service a ouvert une enquête et lancé un avis de recherche contre les auteurs de l’attaque, toujours en fuite au moment de la publication. La Ghana Football Association (GFA) a confirmé être en contact permanent avec le club et les autorités judiciaires. «Cet incident tragique est une perte immense non seulement pour Berekum Chelsea, mais pour l’ensemble du football ghanéen», a déclaré l’instance dans un communiqué officiel.

L’axe Bibiani–Goaso est régulièrement touché par des attaques à main armée contre les véhicules de transport. En décembre 2025, la police régionale de Bono avait démantelé plusieurs gangs actifs sur ces routes, conduisant à l’inculpation de sept suspects devant les tribunaux de Fiapre et Sunyani.

Aucune date d’audience ni calendrier judiciaire n’a encore été communiqué dans le cadre de l’enquête ouverte sur l’attaque du 12 avril.