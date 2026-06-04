Zelensky relance l’option d’un face-à-face avec Poutine pour mettre fin à la guerre

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré, le 3 juin 2026 à Kiev, être prêt à entamer immédiatement des négociations directes avec le président russe Vladimir Poutine afin de mettre un terme au conflit. La déclaration a été faite lors d’une conférence de presse conjointe avec le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, en marge d’une réunion du Conseil OTAN-Ukraine.

Kiev ne veut plus attendre Washington

Zelensky a formulé sa disponibilité au dialogue en lien direct avec le recul de l’engagement américain dans le dossier ukrainien. « Je ne veux pas attendre que les États-Unis règlent tous les conflits du monde », a-t-il déclaré devant la presse. Le chef d’État ukrainien a confirmé que l’Iran constitue désormais la priorité numéro un de l’administration Trump, reléguant l’Ukraine dans ce qu’il a lui-même décrit comme une « file d’attente » diplomatique. Il a néanmoins maintenu que Washington restait l’acteur le mieux placé pour contraindre Moscou à négocier, appelant à une médiation conjointe américano-européenne.

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a de son côté reconnu devant la Chambre des représentants que les États-Unis ne pouvaient être considérés comme un médiateur impartial dans ce conflit, en raison du soutien militaire fourni à Kiev.

Moscou pose ses conditions, le terrain reste actif

Du côté russe, le Kremlin a réaffirmé sa disposition de principe au dialogue, tout en conditionnant toute rencontre à la prise en compte préalable de ses exigences. Le vice-ministre des Affaires étrangères Sergueï Riabkov a indiqué à l’agence Interfax que Moscou observait un « certain détachement » américain du processus de règlement.

Sur le terrain, la journée du 3 juin a été marquée par des frappes de drones ukrainiens sur Saint-Pétersbourg, visant le terminal pétrolier du port et la base navale de Kronstadt — opérations revendiquées par Kiev comme une réponse aux attaques russes sur son territoire. La Russie a de son côté conduit des frappes sur des infrastructures militaro-industrielles ukrainiennes dans la nuit précédente.

Aucune date ni lieu de rencontre entre les deux dirigeants n’a été officiellement arrêté à ce stade. La prochaine étape attendue reste l’arrivée à Kiev d’une équipe de négociateurs américains, dont Zelensky a déploré le retard.