Les 10 pays africains les plus prospères en 2026 selon l'indice HelloSafe

Le HelloSafe Prosperity Index 2026 dévoile son classement des nations africaines les plus prospères. Publié par la plateforme de comparaison financière HelloSafe, cet indice évalue la prospérité réelle des populations à partir de cinq indicateurs combinés : le PIB en parité de pouvoir d’achat, le revenu national brut, l’indice de développement humain (IDH), la répartition des revenus et le taux de pauvreté relative. Les dix pays retenus dans le panel africain obtiennent des scores normalisés sur 100, non comparables aux valeurs du classement mondial.

Les Seychelles et Maurice, seuls pays africains en développement humain « très élevé »

Selon ce classement, les Seychelles arrivent en tête avec un score de 98,09, grâce notamment au PIB en parité de pouvoir d’achat le plus élevé d’Afrique, estimé à 42 110 dollars par habitant, ainsi qu’un indice de développement humain (IDH) de 0,848, le plus élevé du continent. Le pays affiche également des inégalités de revenus relativement faibles, évaluées à 32,1 sur l’échelle internationale.

Maurice occupe la deuxième place avec 77,09 points, un revenu national brut de 12 570 dollars et un IDH de 0,806. Ces deux pays insulaires sont les seuls du continent à être classés dans la catégorie du développement humain « très élevé » selon le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

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L’Algérie complète le podium avec 54,24 points, notamment grâce à une répartition des revenus particulièrement équilibrée, avec un indice d’inégalité de 27,6, ce qui compense un niveau de revenu encore limité. Le Gabon (52,45 points) et l’Égypte (52,17 points) suivent de près, devant la Libye (46,61), la Tunisie (45,19) et le Botswana (41,92).

Les inégalités pénalisent l’Afrique du Sud et le Botswana

Le Maroc (36,73) et l’Afrique du Sud (26,53) occupent les dernières places du classement. L’Afrique du Sud se distingue par des inégalités de revenus parmi les plus élevées au monde selon les données utilisées par HelloSafe, avec un indice d’écart de 63,0 et environ 50 % de la population vivant dans une situation de pauvreté relative.

Cette disparité pèse lourdement sur sa performance globale, malgré une économie plus importante que celle de plusieurs pays mieux classés. Le Botswana présente également un profil comparable, avec une concentration des revenus évaluée à 54,9, traduisant des inégalités marquées dans la répartition des richesses.

Les dix pays africains les plus prospères en 2026 selon l’indice HelloSafe