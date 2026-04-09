Nigeria : un général de l’armée tué dans une offensive jihadiste dans l’État de Borno

Le général de brigade Oseni Braimah a été tué jeudi 9 avril lors d’une attaque jihadiste contre une base militaire à Benisheikh, dans l’État de Borno, au nord-est du Nigeria. L’officier commandait la 29ᵉ brigade de l’opération HADIN KAI, engagée dans la lutte contre les groupes armés dans la région.

Selon le Quartier général de la Défense nigériane, les assaillants, identifiés comme appartenant à l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP), ont attaqué le site avec des armes lourdes et des engins explosifs. Les forces déployées ont repoussé l’offensive après plusieurs heures de combat, mais l’attaque a causé des pertes parmi les militaires, dont plusieurs blessés.

Le chef d’état-major de la Défense, le général Olufemi Olatunbosun Oluyede, a salué « le courage et le professionnalisme » des soldats engagés, tout en présentant ses condoléances aux familles des victimes. Les opérations de ratissage se poursuivent dans la zone afin de retrouver les combattants en fuite.

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Une base militaire ciblée dans une zone stratégique

La localité de Benisheikh se situe sur un axe routier clé reliant Maiduguri à d’autres centres urbains du Borno, un État qui reste l’épicentre de l’insurrection menée par Boko Haram et sa faction dissidente Islamic State West Africa Province. L’opération HADIN KAI constitue le principal dispositif militaire nigérian dans le nord-est du pays.



D’après le communiqué militaire, les troupes ont contenu l’assaut et contraint les assaillants à se replier. Des sources sécuritaires concordantes indiquent toutefois que les combats ont été particulièrement intenses autour du quartier général de la brigade.



Depuis le début de l’année 2026, plusieurs positions militaires ont été visées dans le Borno. Selon des données relayées par des organisations humanitaires internationales, l’insurrection dans cette région a provoqué le déplacement de plus de deux millions de personnes en plus d’une décennie.

Des officiers supérieurs exposés en première ligne

La mort du général Braimah intervient alors que des officiers de haut rang sont régulièrement déployés au plus près des combats dans cette zone. Cette présence directe vise à renforcer la coordination des opérations et à maintenir la cohésion des unités engagées face à des attaques rapides et mobiles.

Ce choix opérationnel comporte néanmoins des risques. La perte d’un commandant de brigade peut affecter la chaîne de commandement et ralentir la planification des opérations. À l’inverse, la présence d’un officier supérieur sur le terrain est souvent associée à une meilleure réactivité tactique et à un engagement accru des troupes. Les autorités militaires nigérianes n’ont pas communiqué de bilan définitif des pertes. Les opérations en cours dans le secteur de Benisheikh doivent se poursuivre dans les prochains jours afin de sécuriser durablement la zone.