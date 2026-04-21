PSG : Yoram Zague condamné à 20 jours de prison pour excès de vitesse au Danemark

Le latéral français Yoram Zague, prêté par le Paris Saint-Germain au club de KAS Eupen au Danemark, a été condamné à 20 jours de prison ferme par un tribunal danois pour un excès de vitesse commis à Copenhague en décembre dernier. La justice a également prononcé une suspension de permis de trois ans. Le joueur, prêté au KAS Eupen, roulait à 104 km/h dans une zone limitée à 50 km/h. D’après le tribunal, il n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés.

Une peine assortie d’un avertissement d’expulsion

La juridiction danoise a retenu plusieurs sanctions : une peine de prison ferme de 20 jours, l’interdiction de conduire pendant trois ans et un avertissement d’expulsion du territoire. Selon des sources concordantes, le joueur devra se rendre au Danemark pour exécuter sa peine, avec la possibilité d’un aménagement sous bracelet électronique. Le véhicule utilisé, une BMW M4, n’a pas été confisqué, contrairement à ce que prévoit la législation danoise dans certains cas d’excès de vitesse jugés particulièrement graves. Depuis 2021, la loi au Danemark permet en effet la saisie du véhicule lorsque la vitesse dépasse de plus de 100 % la limite autorisée.

Des sanctions fréquentes chez les footballeurs

Le cas de Yoram Zague intervient alors que plusieurs joueurs professionnels ont déjà été sanctionnés pour des infractions similaires. Des superstars comme Karim Benzema ont été verbalisés ces dernières années pour excès de vitesse. Ces situations surviennent généralement au volant de véhicules puissants et concernent souvent de jeunes joueurs évoluant au plus haut niveau.

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Dans plusieurs pays européens, les autorités ont renforcé les sanctions, avec des peines pouvant aller jusqu’à la prison ferme en cas de dépassement important des limitations. Arrivé au Danemark lors du précédent exercice, Yoram Zague avait pour objectif de se relancer. Il devra désormais se conformer aux exigences judiciaires danoises pour purger sa peine dans les semaines à venir.