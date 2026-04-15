Un drone américain à 240 millions de dollars s'écrase dans le Golfe persique : panne ou tir iranien ?

La Marine américaine a confirmé le 14 avril 2026 la perte d’un drone de surveillance MQ-4C Triton dans la région du Golfe persique, six jours après sa disparition des radars civils. L’incident, survenu le 9 avril alors que l’appareil revenait d’une mission au-dessus du détroit d’Ormuz, a été classé « Class A mishap » — la catégorie la plus grave du Naval Safety Command, impliquant des dommages supérieurs à deux millions de dollars.

Le rapport du Naval Safety Command se limite à une entrée succincte : « 9 Apr 2026 (Location Withheld – OPSEC) MQ-4C crashed, no injury to personnel. » La localisation exacte du crash reste classifiée pour des raisons opérationnelles. Le CENTCOM, sollicité par la publication spécialisée The War Zone, a refusé de commenter.

Une chute brutale avant la disparition

Les données de suivi de vol public montrent que le Triton, opérant sous l’indicatif VVPE804, évoluait à environ 52 000 pieds au-dessus du Golfe persique lorsqu’il a amorcé une descente soudaine vers 9 500 pieds en moins de quinze minutes. Avant de disparaître des écrans, l’appareil a successivement émis le code transpondeur 7400 — signalant une perte de liaison avec son pilote — puis le code 7700, correspondant à une urgence générale. Sa trajectoire finale le montrait orienté en direction du territoire iranien.

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Panne technique ou abattage : les deux pistes ouvertes

La Marine américaine n’évoque aucune cause dans sa communication officielle. Selon des analystes de la publication spécialisée Defence Express, l’absence de revendication iranienne constitue un élément notable : depuis le début du conflit, Téhéran a systématiquement publicisé chaque neutralisation de drone américain, dont au moins 24 MQ-9 Reaper perdus depuis le 1er avril selon l’agence Xinhua. Le silence des deux parties alimenterait plutôt l’hypothèse d’une défaillance technique ou d’un brouillage électronique. L’Iran dispose toutefois de systèmes sol-air longue portée capables d’atteindre un appareil évoluant à haute altitude, comme l’avait démontré l’abattage d’un RQ-4A Global Hawk au-dessus du détroit d’Ormuz en juin 2019.

Le MQ-4C Triton, produit par Northrop Grumman et valorisé à 238 millions de dollars l’unité selon les documents budgétaires de la Marine, est l’un des drones les plus rares de l’arsenal américain : seuls 20 exemplaires étaient en service en 2025. La perte d’un seul appareil réduit la capacité de surveillance persistante américaine dans l’une des voies maritimes les plus surveillées au monde.

Un second MQ-4C a été détecté en mission au-dessus du Golfe persique le 14 avril, première sortie publiquement visible depuis le crash — ce qui suggère une interruption temporaire des opérations de ce type dans la zone.