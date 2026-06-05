Urgences gratuites au Bénin : Le ministre Hounkpatin fixe les critères

Le ministre porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, et le ministre de la Santé, le professeur Benjamin Hounkpatin, ont animé une conférence de presse ce vendredi 5 juin 2026. Cette rencontre avec les professionnels des médias a permis de détailler les nouvelles mesures sociales adoptées en Conseil des ministres le mercredi 3 juin dernier, axées prioritairement sur la gratuité de la prise en charge des urgences vitales dans les formations sanitaires publiques.

Une distinction stricte entre détresse immédiate et urgence différée

Face à la presse, le ministre de la Santé a apporté des clarifications méthodologiques essentielles sur ce qui caractérise cliniquement une urgence vitale. Selon les explications du professeur Benjamin Hounkpatin, le caractère vital est déterminé par le risque de décès immédiat du patient en l’absence d’une intervention médicale instantanée. Cette catégorie inclut des affections aiguës précises telles que l’infarctus du myocarde conduisant à l’arrêt cardiaque, les convulsions sévères chez les enfants en pédiatrie, ou encore les hémorragies massives post-partum au niveau des maternités. « Il y a plusieurs types d’urgence. Il y a des maladies pour lesquelles, quand vous allez à la faculté, on vous dit que cette maladie, c’est une urgence. Il faut savoir si cette urgence met en jeu de façon immédiate la vie du patient », a expliqué le ministre au cours de cette sortie médiatique.

Le ministre a opposé ces cas critiques à d’autres pathologies qualifiées d’urgences médicales non immédiates, à l’instar de l’appendicite. Bien que nécessitant des soins rapides pour éviter des complications à plus long terme comme la péritonite, ces affections n’engagent pas le pronostic vital du patient dès ses premières minutes de prise en charge à l’hôpital. « Par contre, il y a des situations d’urgence pour lesquelles la mort n’est pas là tout de suite immédiatement. Je prends le cas de l’appendicite. L’appendicite, quand on fait la leçon aux étudiants, on dit que c’est une urgence. Elle n’est pas vitale parce que là, ce n’est pas aussitôt qu’on a le gène d’appendicite que ça va tuer la personne tout de suite », a-t-il réexpliqué.

Ciblage des mesures sur le risque de mortalité évitable

Cette clarification sémantique et technique répond aux orientations définies par l’exécutif national. Les autorités sanitaires ont souligné que l’attention institutionnelle et le déploiement des nouvelles mesures de gratuité ciblent prioritairement les situations pathologiques où l’absence d’un geste médical immédiat au sein d’une structure sanitaire entraîne une issue fatale instantanée pour le patient. Les directions des hôpitaux publics sont désormais chargées d’appliquer ces critères d’évaluation clinique dès l’accueil des patients afin d’assurer l’efficacité opérationnelle des nouveaux protocoles de soins gratuits.