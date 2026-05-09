Adébayor sollicite la Turquie pour soutenir ses projets au Togo

L’ancien capitaine des Éperviers du Togo, Emmanuel Shéyi Adébayor, a rencontré l’ambassadrice de Turquie à Lomé, Muteber Kılıç, en fin de semaine dernière. L’objet de l’échange : obtenir l’appui d’Ankara pour renforcer les activités de sa Fondation SEA, dont l’éducation et l’agriculture constituent les deux axes prioritaires.

Lors de cette rencontre, la diplomate turque a exprimé la volonté de son pays de renforcer sa coopération avec la fondation fondée par l’ex-footballeur. Aucun engagement concret n’a toutefois été annoncé à ce stade, ni montant ni programme précis, selon le site officiel de la République togolaise republicoftogo.com, qui a rapporté l’information.

Une fondation ancrée dans l’agrobusiness et l’éducation

Créée en 2016 et implantée dans la préfecture de Kloto, à Lavié, la Fondation SEA cible les jeunes togolais de 15 à 35 ans. Elle finance des établissements scolaires, distribue des kits scolaires et attribue des bourses aux enfants issus de milieux défavorisés. Sur le volet agricole, la fondation mène, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), un programme de formation de plus de 1 000 jeunes à l’agrobusiness sur trois ans. Adébayor a par ailleurs annoncé la construction de logements étudiants à Lavié, destinés aux futurs techniciens en agro-industrie.

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La Turquie, partenaire actif au Togo

La démarche d’Adébayor intervient alors que les relations entre Lomé et Ankara ont connu une intensification récente. Le 24 mars 2026, les deux pays ont signé un accord-cadre de coopération éducative prévoyant des échanges d’enseignants, de programmes et de technologies pédagogiques. Muteber Kılıç, en poste à Lomé depuis 2023, est la deuxième représentante turque accréditée au Togo depuis l’ouverture de l’ambassade en 2021.

La nature exacte du soutien qu’Ankara pourrait apporter à la Fondation SEA — qu’il s’agisse de bourses, d’expertise technique ou d’un appui institutionnel — reste à préciser. Aucun calendrier n’a été communiqué pour une éventuelle annonce formelle.