Après 12 ans sans enfant, elle donne naissance à des quintuplés en Éthiopie

Bedriya Adem, âgée de 35 ans et originaire de la région de Harari, dans l’est de l’Éthiopie, a mis au monde cinq enfants le 5 mai à l’hôpital spécialisé Hiwot Fana. Réalisé par césarienne, cet accouchement est intervenu après douze ans d’attente, constituant un événement marquant et inattendu dans la vie de la patiente.

Une découverte lors de l’accouchement

L’équipe médicale s’attendait à la naissance de quatre bébés, conformément aux examens prénataux réalisés. Toutefois, une cinquième naissance est intervenue de manière inattendue durant la césarienne, surprenant les soignants. Les quintuplés — Naif, Ammar, Munzir, Nazira et Ansar — sont composés de quatre garçons et d’une fille. « J’ai passé 12 ans à souffrir, à me cacher et à prier constamment pour des enfants — enfin, Allah m’a entendue », a-t-elle déclaré avant d’ajouter « J’ai prié pour un seul enfant, et Allah m’en a donné cinq ».

À la naissance, les nouveau-nés affichaient des poids variant entre 1,3 et 1,4 kilogramme. D’après le Dr Mohammed Nur Abdulahi, directeur médical de l’hôpital, la mère et les enfants sont en bonne santé et demeurent sous observation médicale.

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Une naissance exceptionnelle

La conception spontanée de quintuplés demeure une occurrence médicale exceptionnelle. L’accouchement survient au terme d’une quête parentale de douze années. L’hôpital Hiwot Fana a maintenu un suivi médical continu pour assurer le développement optimal des cinq enfants et surveiller l’état post-partum de la mère au cours des jours suivants.