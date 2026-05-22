Côte d'Ivoire : une femme arrêtée pour menace de diffusion d'images intimes de son ex

La Police de Lutte Contre la Cybercriminalité (PLCC) a annoncé, ce 22 mai, l’arrestation d’une femme suite à une plainte pour menaces de diffusion de contenus à caractère intime. L’enquête a révélé une affaire de chantage née d’une ancienne relation de couple, qui a dégénéré en tentative d’extorsion après leur séparation.

Une rupture transformée en extorsion

La séparation entre Y.A.M., la femme arrêtée, et S.G.T., son ex-petit ami, a dégénéré en une affaire de chantage. Y.A.M. réclame des avantages financiers et matériels en échange du silence sur des images intimes. Elle aurait également menacé la victime ainsi que ses proches, y compris via des canaux numériques. D’après l’enquête de la PLCC, Y.A.M. serait déjà passée à l’acte en partageant ces contenus avec des tiers, notamment la secrétaire de S.G.T. et son épouse, avant d’envisager une diffusion plus large sur Internet.

Des demandes démesurées

Les exigences formulées par Y.A.M. englobent des versements mensuels de 500 000 FCFA, l’acquisition d’un téléphone portable, l’achat d’une maison et d’un véhicule, l’importation de mèches de cheveux depuis la Chine et le financement d’un projet commercial. Confronté à cette pression, S.G.T. a saisi les autorités, craignant des dommages irréparables pour sa réputation et son environnement familial.

Reconnaissance partielle des faits

Entendue par le parquet, Y.A.M. a reconnu avoir proféré les menaces lors de son audition. Elle a toutefois nié avoir procédé à une diffusion publique des images sur Internet, tout en admettant leur transmission à des tiers. L’affaire suit son cours devant le parquet, qui examinera les charges retenues contre Y.A.M.