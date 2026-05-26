Coupe d’Afrique de pétanque zone 2 : Les Guépards accueillis en héros après leur sacre

Les Guépards pétanqueurs du Bénin ont regagné Cotonou dans l’après-midi de ce lundi 25 mai 2026 après leur brillante participation à la Coupe d’Afrique de pétanque zone 2 Ouest-Afrique disputée à Abidjan. Accueillis dans une ambiance chaleureuse à l’aéroport international de Cotonou, les représentants béninois reviennent avec une médaille d’or en triplette et deux médailles d’argent, confirmant la montée en puissance du Bénin dans cette discipline.

Malgré l’absence de certains cadres de la sélection nationale, les Guépards boulistes ont réussi une campagne saluée aussi bien par les dirigeants que par les supporters. Le trophée remporté en triplette constitue la plus grande performance de la délégation béninoise lors de cette compétition régionale organisée du 21 au 24 mai.

À leur arrivée, le président de la Fédération béninoise de pétanque, Salim Bio Ningan, a exprimé sa satisfaction face aux résultats obtenus par l’équipe nationale. Il a notamment adressé ses remerciements au gouvernement béninois et au ministère des Sports pour l’accompagnement accordé à la délégation. « Nous avons ramené le plus grand des trophées, le jeu en triplette. Ce n’était pas gagné à l’avance, mais nous y sommes arrivés », a déclaré le dirigeant fédéral, avant de saluer l’engagement des athlètes et du staff technique durant la préparation et la compétition.

Le président de la fédération a également projeté le regard vers les prochaines échéances internationales, notamment le championnat du monde prévu en Thaïlande. Selon lui, le Bénin entend désormais s’affirmer sur la scène mondiale de la pétanque. « Nous promettons un retour en triomphe sur la toiture mondiale », a-t-il affirmé. Même satisfaction du côté du sélectionneur national, Thierry Babagbeto, qui estime que les performances enregistrées traduisent la qualité du travail effectué en amont, malgré une préparation jugée courte.

Le technicien béninois a insisté sur le niveau relevé de la compétition et sur la capacité des joueurs béninois à répondre présent dans plusieurs tableaux. « Nous revenons avec une médaille d’or et deux médailles d’argent. Nous étions en finale sur trois tableaux, ce qui est important », a-t-il souligné. Selon lui, le Bénin a également marqué les esprits par son niveau de jeu dans un tournoi où plusieurs observateurs ne misaient pas forcément sur cette sélection. Le coach a par ailleurs salué le soutien du public béninois et des médias sportifs qui ont accompagné l’équipe tout au long de la compétition.

Capitaine des Guépards boulistes, Emmanuel Agonkan a lui aussi mis en avant les conditions de préparation mises en place par la fédération et le ministère des Sports. Il a rendu hommage au staff technique pour son rôle dans la motivation du groupe. « Nous sommes très heureux d’avoir pu ramener ce résultat au pays », a confié le capitaine béninois, promettant de nouvelles performances lors du prochain mondial.

Avec cette campagne réussie à Abidjan, le Bénin confirme sa place parmi les nations montantes de la pétanque ouest-africaine. Le sacre en triplette et les finales disputées dans plusieurs catégories renforcent désormais les ambitions béninoises à l’approche des compétitions continentales et mondiales.