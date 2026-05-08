Décès de Festus Mogae, le président qui a consolidé la démocratie au Botswana

Festus Mogae, troisième président du Botswana, est décédé ce vendredi 8 mai 2026 à l’âge de 86 ans, a annoncé le président en exercice Duma Boko. Il était hospitalisé à Gaborone depuis plusieurs semaines, sans que la nature de sa maladie n’ait été officiellement divulguée.

Un bilan économique et sanitaire salué

Économiste de formation, Mogae a dirigé le Botswana de 1998 à 2008. Il a géré une économie portée par les revenus du diamant et affronta ouvertement l’épidémie de VIH/sida, à une période où son pays affichait l’un des taux d’infection les plus élevés au monde. Un programme national ambitieux d’antirétroviraux permit de réduire significativement les taux d’infection et de mortalité. Après avoir quitté le pouvoir, il continua de plaider pour l’accès gratuit aux traitements et la prévention de la transmission mère-enfant.

Deuil national

En 2008, Mogae reçut le Prix Ibrahim pour l’excellence en leadership africain, en reconnaissance de sa gouvernance démocratique et du transfert pacifique du pouvoir à son vice-président Ian Khama. Le gouvernement botswanais a décrété trois jours de deuil national et ordonné la mise en berne des drapeaux à travers le pays. Boko a déclaré : « Aujourd’hui, le Botswana pleure un homme d’État distingué et un patriote dont la vie a été consacrée au service de son pays. »