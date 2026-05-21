Ebola : l'Inde annonce le report du sommet avec l'Union Africaine

L’Inde a annoncé jeudi 21 mai le report du quatrième sommet de son forum de coopération avec l’Union Africaine, initialement prévu à New Delhi du 28 au 31 mai, en raison de la en raison de la situation épidémiologique sur le continent. Le ministère indien des Affaires étrangères n’a pas communiqué de nouvelles dates, se contentant de préciser qu’elles seraient « finalisées en temps utile ».

La République démocratique du Congo connaît depuis la mi-mai une épidémie du variant Bundibugyo du virus Ebola, déclarée urgence sanitaire de portée internationale par l’Organisation mondiale de la santé. Au 19 mai, les autorités congolaises ont enregistré 131 décès et 513 cas suspects, concentrés dans la province d’Ituri au nord-est du pays. Des foyers ont également été détectés en Ouganda, pays limitrophe. Cette souche, identifiée il y a près de deux décennies, ne dispose actuellement d’aucun vaccin homologué ni traitement spécifique.

Un calendrier qui reste flou

Le ministère des Affaires étrangères indien a annoncé que les nouvelles dates seraient « finalisées en temps utile » après discussion avec l’Union Africaine sur « l’évolution de la situation sanitaire ». Aucun calendrier alternatif n’a été communiqué. Le report intervient au moment où plusieurs pays appliquent déjà des mesures de restriction : les États-Unis ont émis un avis « Ne pas voyager » pour la RDC et limité l’accès au territoire pour les ressortissants ayant séjourné dans les zones touchées, tandis que la France a renforcé la surveillance sanitaire dans ses territoires africains.

Un sommet aux enjeux commerciaux majeurs

Le Forum Inde – Afrique, créé en 2015, réunit ministres et chefs d’État pour renforcer les partenariats stratégiques. Le sommet prévu visait à approfondir la coopération dans plusieurs domaines : commerce, investissement, innovation, développement, technologie numérique, durabilité et gouvernance mondiale. Cette quatrième édition aurait permis aux deux acteurs de consolider leurs relations alors que l’Inde renforce sa présence diplomatique et économique en Afrique.

Le report reflète les mesures prises par les gouvernements mondiaux face à l’expansion rapide du virus Bundibugyo. Des réunions de coordination régionale sont actuellement organisées, notamment une réunion transfrontalière prévue à Kampala du 22 au 23 mai, réunissant les ministères de la Santé de la RDC, de l’Ouganda et du Soudan du Sud, ainsi que l’OMS et des partenaires internationaux. Le ministère indien des Affaires étrangères finalisera les nouvelles dates du sommet en concertation avec l’Union Africaine.