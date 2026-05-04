Espionnage : 3 diplomates russes expulsés d'Autriche, 14 en tout depuis 2020

L’Autriche a déclaré trois diplomates russes persona non grata lundi 4 mai sur la base d’activités d’espionnage présumées. Le gouvernement autrichien impute cette expulsion à la découverte d’une « forêt d’antennes » sur les bâtiments diplomatiques russes, susceptible de servir à des fins de renseignement. Les trois diplomates ont d’ores et déjà quitté le territoire autrichien.

Beate Meinl-Reisinger, ministre autrichienne des Affaires étrangères, a jugé dans un communiqué qu’il était « inacceptable que l’immunité diplomatique soit utilisée pour commettre de l’espionnage ». Cette nouvelle salve porte à quatorze le total des diplomates russes expulsés par Vienne depuis 2020.

Une escalade depuis le début de la guerre en Ukraine

Selon le média russe RBC, entre début 2022 et octobre 2023, 670 diplomates russes ont été expulsés par des pays occidentaux et le Japon, tandis que la Russie a riposté en renvoyant 346 envoyés étrangers. La France a expulsé 34 collaborateurs des établissements diplomatiques russes en mai 2022, tandis que le Royaume-Uni a fermé des locaux russes et expulsé des attachés de défense en 2024, provoquant des représailles de Moscou. Ces mesures réciproques dépassent sur deux ans le nombre total d’expulsions des deux décennies précédentes.

Publicité

Les deux camps justifient ces expulsions par des accusations d’espionnage. Les autorités occidentales dénoncent l’utilisation d’immunité diplomatique à des fins de renseignement, tandis que Moscou qualifie ces mesures d’hostilité injustifiée visant à isoler diplomatiquement la Russie. Cette escalade croisée reflète une rupture profonde transformant les représentations diplomatiques en terrain d’affrontement indirect.

Tension constante à Vienne

L’Autriche, bien que membre de l’Union européenne, maintient depuis des années une relation commerciale étroite avec la Russie. Les expulsions répétées de représentants russes traduisent néanmoins un changement de posture du gouvernement autrichien, qui intensifie ses mesures de contrôle contre les structures diplomatiques soupçonnées d’abriter des activités de renseignement.