Israël : la puissante explosion de Beit Shemesh tourne à la polémique

Une importante déflagration a illuminé le ciel de Beit Shemesh, ville située à une trentaine de kilomètres à l’ouest de Jérusalem, dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 mai 2026, peu avant 23 heures. L’entreprise publique de défense israélienne Tomer, spécialisée dans les moteurs de fusées et missiles, a rapidement revendiqué la responsabilité du phénomène, qu’elle attribue à un essai programmé sur l’un de ses sites.

Dans un communiqué, Tomer a indiqué qu’il s’agissait d’« une expérience planifiée à l’avance, exécutée conformément au plan ». L’entreprise affirme avoir informé en amont l’ensemble des services d’urgence et précise que l’absence d’intervention des pompiers et de la police sur les lieux confirmerait cette coordination préalable.

Un démenti des autorités locales

La version de l’entreprise est contestée par les autorités locales. La municipalité de Beit Shemesh a affirmé à Israel Hayom n’avoir reçu aucune notification de la part de Tomer ni du ministère de la Défense. Le Conseil régional voisin de Mateh Yehuda a tenu, auprès de Ynet, des propos similaires. Aucun avertissement n’a non plus été diffusé aux habitants, dont une partie a craint une attaque, dans une région frappée à plusieurs reprises par des missiles iraniens lors des affrontements récents.

David Gozlan, conseiller municipal d’opposition à Beit Shemesh, a déclaré à Ynet : « Il y a eu des carrières ici, des explosions dans les carrières de Hartouv, beaucoup de choses — mais nous n’avons jamais rien vécu de semblable. »

L’examen de la procédure d’alerte annoncé

Le ministère israélien de la Défense, cité par le Times of Israel, a annoncé que la question de l’information préalable du public ferait l’objet d’un examen avec Tomer. Des sources internes à l’entreprise, rapportées par le radiodiffuseur public Kan, indiquent que les essais nocturnes seraient liés à des contraintes de production et au recrutement récent de plusieurs dizaines de salariés.

Tomer, anciennement intégrée à Israel Military Industries jusqu’en 2018, conçoit notamment les moteurs des intercepteurs du système Arrow, des missiles Barak MX, ainsi que des lanceurs des satellites Ofek. Selon certaines informations relayées par le Jerusalem Post, l’explosion aurait pu détruire un stock d’intercepteurs Arrow-3, hypothèse qui n’a fait l’objet d’aucune confirmation officielle à ce stade.

Tomer s’est engagée à diffuser un avertissement public préalable lors de ses prochains essais.