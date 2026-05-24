Kiev pilonnée par des drones et missiles russes, l'une des plus grandes attaques de 2026

Dans la nuit du 23 au 24 mai 2026, les forces armées russes ont lancé une attaque aérienne massive sur Kiev et plusieurs régions ukrainiennes, causant la mort d’au moins une personne et blessant 24 autres. Des immeubles résidentiels, des établissements scolaires et des infrastructures ont été touchés dans l’ensemble des arrondissements de la capitale, selon le maire Vitali Klitschko.

Les premières explosions ont retenti vers 1h du matin, heure locale, suivies de nouvelles vagues de frappes jusqu’à l’aube. Des déflagrations ont également été signalées à Tcherkassy, Kropyvnytskyï et dans l’oblast de Khmelnytskyï, selon la chaîne publique ukrainienne Suspilne.

Des chiffres qui divergent

L’armée de l’air ukrainienne a recensé officiellement 14 missiles balistiques de type Iskander-M/KN-23 et 250 drones d’attaque lancés sur le territoire ukrainien. Six missiles et 128 drones ont été interceptés ; 117 autres ont disparu des radars ou ont été neutralisés par la guerre électronique. Les régions de Dnipro, Odessa, Kharkiv, Donetsk et Zaporizhzhia ont également été visées.

Des canaux ukrainiens indépendants de surveillance aérienne avancent des chiffres sensiblement supérieurs — plus de 50 missiles et plus de 700 drones, ciblant quasi exclusivement Kiev —, sans que ces données aient été confirmées à ce stade par les autorités militaires ukrainiennes.

L’Orechnik en question

Avant l’attaque, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait publiquement averti que la Russie préparait une frappe combinée sur Kiev, incluant l’éventuel recours au missile balistique à portée intermédiaire Orechnik. L’armée de l’air ukrainienne a émis une alerte en ce sens à 0h55, sans confirmer par la suite si l’arme avait effectivement été utilisée.

Des canaux de surveillance ukrainiens ont rapporté qu’un Orechnik aurait frappé Bila Tserkva, dans l’oblast de Kiev. Des résidents ont décrit une détonation « inhabituelle », distincte des impacts de drones ordinaires. Ces informations n’ont pas été officiellement confirmées à l’heure de publication.

Ce missile n’avait été utilisé que deux fois depuis le début du conflit : à Dnipro le 21 novembre 2024, puis dans l’oblast de Lviv le 9 janvier 2026.

En réponse à l’attaque, la Pologne a fait décoller des avions de chasse polonais et alliés pour sécuriser son espace aérien. Les autorités ukrainiennes n’ont pas encore communiqué de bilan définitif des dommages matériels.