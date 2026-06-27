Bénin: Bertin Koovi s'explique sur le retrait d'affiches du chef de l'État lors d'un événement

Une initiative personnelle pour éviter tout culte de la personnalité : Bertin Koovi assume avoir retiré des affiches du président de la République du Bénin lors d’une cérémonie de prière à Lokossa, ce 27 juin, organisée en faveur de Romuald Wadagni. L’acteur politique, brièvement retenu par la police avant d’être relâché, affirme n’avoir fait l’objet d’aucune interpellation formelle.

Un accord préalable bafoué par les organisateurs

Selon les explications livrées par Bertin Koovi à Bip Radio, sa présence à cette cérémonie était conditionnée par un engagement clair : l’image du chef de l’État ne devait pas être utilisée lors de l’événement. « J’avais convenu avec les organisateurs que l’image du président de la République ne serait pas utilisée, afin d’éviter toute forme de culte de la personnalité », a-t-il déclaré.

Constatant que des affiches à l’effigie du président avaient malgré tout été déployées à l’extérieur du lieu de la cérémonie, il affirme avoir contacté les forces de l’ordre mobilisées pour la sécurisation de l’événement et leur avoir demandé de procéder au retrait de ces visuels. Selon des témoins, Bertin Koovi aurait également estimé que le chef de l’État n’est pas lui-même adepte de ce type de pratique. Certains participants se seraient montrés mécontents de la décision, selon ses propres dires.

Bertin Koovi dément toute interpellation

L’intervention a toutefois déclenché une réaction des forces de l’ordre. La police est intervenue et Bertin Koovi a été retenu pour une courte durée avant d’être libéré. L’intéressé tient à dissiper toute ambiguïté sur la nature de cette rétention : « J’ai exigé de faire ma déposition. Je n’ai pas été interpellé », a-t-il soutenu, distinguant ainsi une mise en cause judiciaire d’un simple passage dans les locaux policiers.