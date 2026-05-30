Madonna évoque John F. Kennedy Jr. et fait une surprenante révélation sur leur relation

Madonna a relancé les spéculations autour de sa relation avec John F. Kennedy Jr. lors d’une récente vidéo promotionnelle réalisée avec l’application de rencontres Grindr. La chanteuse américaine de 67 ans y a fait une confidence remarquée au sujet du fils de l’ancien président des États-Unis.

La promotion du prochain album de Madonna, intitulé Confessions II, a donné lieu à une révélation qui n’est pas passée inaperçue. Dans un extrait vidéo relayé notamment par le média américain Page Six, l’artiste a évoqué John F. Kennedy Jr. en réponse à une question sur la personne qui l’aurait le plus marquée dans sa vie intime.

Interrogée par le créateur de mode Raul Lopez dans le cadre de cette collaboration avec Grindr, Madonna a d’abord indiqué qu’elle ne citerait que des personnes décédées. Elle a ensuite mentionné à voix basse le nom de John F. Kennedy Jr. Lorsque son interlocuteur a poursuivi sur le sujet, la chanteuse a confirmé ses propos d’un simple signe d’approbation.

Une relation longtemps entourée de spéculations

Les déclarations de Madonna ravivent des rumeurs qui circulent depuis plusieurs décennies. Selon plusieurs publications américaines consacrées aux célébrités, la chanteuse aurait entretenu une relation avec John F. Kennedy Jr. à la fin des années 1980, sans que celle-ci n’ait jamais été officiellement détaillée par les principaux intéressés.

Le nom de l’héritier de la famille Kennedy a régulièrement été associé à celui de Madonna au fil des ans. En 1991, les deux personnalités avaient notamment posé ensemble pour une séance photo du magazine Vogue, alimentant à l’époque les commentaires sur leur proximité.

Une figure emblématique de la dynastie Kennedy

Fils du président américain John F. Kennedy, John F. Kennedy Jr. a longtemps figuré parmi les personnalités les plus médiatisées des États-Unis. Avocat et éditeur de presse, il est décédé en juillet 1999 dans un accident d’avion au large de l’État du Massachusetts, à l’âge de 38 ans.

Madonna, de son côté, a vu sa vie sentimentale largement commentée depuis le début de sa carrière. Son nom a notamment été associé à plusieurs célébrités, parmi lesquelles Sean Penn, Warren Beatty et Dennis Rodman. Cette nouvelle séquence médiatique intervient alors que la chanteuse poursuit la promotion de Confessions II, dont la sortie est attendue dans les prochains mois.