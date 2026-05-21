Maroc : quatre morts et six blessés après l'effondrement d'un immeuble à Fès

Un immeuble résidentiel s’est effondré jeudi 21 mai vers 3 heures du matin au quartier Aïn Nokbi, dans l’arrondissement Jnane El Ouard à Fès. Selon le bilan provisoire, l’événement a causé la mort de quatre personnes et fait six autres blessés, dont trois admis en réanimation pour la gravité de leurs traumatismes.

Opérations de secours mobilisées en urgence

Les services d’urgence se sont déployés immédiatement pour extraire les victimes ensevelies. Le wali de la région Fès-Meknès, Khalid Aït Taleb, a supervisé personnellement les opérations qui se sont prolongées durant toute la matinée. Des effectifs importants et du matériel lourd ont été concentrés sur le site pour fouiller les ruines et rechercher d’éventuels survivants. Les trois blessés admis en réanimation souffrent de traumatismes graves nécessitant une prise en charge intensifiée.

Une série noire d’effondrements dans plusieurs villes

Cet effondrement survient après plusieurs incidents similaires survenus au Maroc. Dans la nuit du 9 au 10 décembre 2025, deux immeubles s’étaient effondrés à Fès, tuant au moins 22 personnes. Le 1er janvier 2026, un immeuble en construction de cinq étages s’est effondré à Marrakech dans le quartier d’Aïn M’Zouar, blessant un ouvrier. En avril dernier, un immeuble ancien s’est effondré dans la médina de Tétouan, causant la mort de deux enfants.

Les autorités judiciaires marocaines ont ouvert des investigations pour établir les circonstances exactes du drame. Le résultat de ces investigations demeure attendu, la région de Fès-Meknès restant mobilisée suite à cette catastrophe.